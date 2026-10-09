Xã Yên Mô phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “An sinh xã hội” năm 2026

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành trao biển ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “An sinh xã hội” xã Yên Mô năm 2026.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Yên Mô đã báo cáo kết quả quản lý, sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “An sinh xã hội”.

Trong đợt vận động chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ban vận động Quỹ đã tiếp nhận 474 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm ở trong và ngoài xã.

Từ các nguồn kinh phí vận động, địa phương đã trao 843 suất quà Tết cho các đối tượng với tổng số tiền 474 triệu đồng; tặng quà cho 34 thương binh, bệnh binh, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 17,2 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn về nhà ở, các trường hợp gặp khó khăn đột xuất... Công tác hỗ trợ được triển khai kịp thời, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên người dân ổn định cuộc sống. Công tác quản lý thu, chi được thực hiện đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch.

Tại hội nghị, xã Yên Mô tổ chức phát động ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “An sinh xã hội” năm 2026. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức vận động, tiếp nhận ủng hộ được thực hiện trong cả năm 2026, tập trung cao điểm từ nay đến ngày 30/10/2026. Địa phương vận động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trên tinh thần tự nguyện; không vận động đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ được trợ giúp xã hội khẩn cấp và nhóm đối tượng theo quy định.

Nguồn quỹ được quản lý, phân bổ và sử dụng theo quy chế hiện hành, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, góp phần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân tương ái, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Đại diện Trường Mầm non Đinh Điền trao biển ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và Quỹ "An sinh xã hội" xã Yên Mô.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã trao biển ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “An sinh xã hội” xã Yên Mô năm 2026.