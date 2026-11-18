Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành trao biển tượng trưng hỗ trợ ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” xã Yên Mạc.

Tới dự có ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đại biểu dự chương trình phát động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội”.

Thời gian qua, Quỹ "An sinh xã hội" xã Yên Mạc luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, ủng hộ tích cực từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng toàn thể Nhân dân.

Cùng với nguồn lực vận động được, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Kinh tế - xã hội của xã đã có những bước phát triển tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc…

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đặc biệt Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành đã ủng hộ Quỹ số tiền 500 triệu đồng.

Thời gian tới, Quỹ tiếp tục nhận sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Chính quyền địa phương cam kết sẽ lãnh đạo, tổ chức quản lý, sử dụng quỹ công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả trong việc chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.