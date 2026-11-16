Xã Yên Mạc khởi công dự án tái định cư và công trình hoàn trả phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đông Tây (giai đoạn II)

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khởi công dự án.

Dự lễ khởi công có lãnh đạo xã Yên Mạc; đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh; các đơn vị liên quan và nhân dân địa phương.

Hai dự án được triển khai nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối liên vùng, đồng thời bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Trong đó, Dự án xây dựng khu tái định cư xã Yên Mạc có tổng mức đầu tư 57,1 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028. Dự án xây dựng 2 khu tái định cư với tổng diện tích 4,52 ha, gồm khu đường 59 Hồng Thắng và khu Chùa Nam. Các hạng mục đầu tư tập trung xây dựng hệ thống giao thông với 10 tuyến đường, tổng chiều dài hơn 1.285m; mặt cắt ngang các tuyến từ 7-10m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m, mặt đường bê tông nhựa.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Đối với Dự án xây dựng hoàn trả Trường Mầm non Hồng Thắng và Nhà văn hóa xóm 1 Hồng Thắng, tổng mức đầu tư là 36,5 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2027.

Theo thiết kế, Trường Mầm non Hồng Thắng được đầu tư xây dựng nhà học kết hợp các phòng chức năng 3 tầng; cổng, tường rào, nhà bơm, bể nước, mái che sân khấu, khu sân chơi và vườn cổ tích... Các hạng mục phụ trợ như sân bê tông, rãnh thoát nước, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước cũng được đầu tư đồng bộ.

Nhà văn hóa xóm 1 Hồng Thắng được xây dựng mới cùng các hạng mục nhà vệ sinh chung, nhà để xe, cổng, tường rào, sân bê tông, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. Công trình sau khi hoàn thành sẽ bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa, hội họp, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân.

Lãnh đạo UBND xã Yên Mạc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Yên Mạc nhấn mạnh, việc triển khai đồng bộ các công trình có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án đường kết nối liên vùng. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, chú trọng ổn định đời sống, duy trì các điều kiện học tập, sinh hoạt văn hóa tại địa phương.

Để các dự án được triển khai đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng và tiến độ, UBND xã Yên Mạc đề nghị các đơn vị chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu thi công nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ các quy định về kỹ thuật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai. Qua đó, phấn đấu sớm hoàn thành, đưa các công trình vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.