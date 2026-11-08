Xã Yên Lãng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Xã Yên Lãng vừa tổ chức trang trí cảnh quan tại nhiều địa điểm, hướng đến chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Tại trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã, các cụm pa-nô được bố trí ở khu vực cổng, sân và khuôn viên, kết hợp với những cụm cờ đỏ, cờ màu tạo điểm nhấn trang trọng, sinh động.

Trên một số tuyến đường, xã cũng đặt những tấm pa-nô lớn và các bảng khẩu hiệu về thông điệp của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Nội dung tuyên truyền tập trung tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam, giữ gìn bản sắc dân tộc, bảo tồn di sản và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Những thông điệp như “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Bảo tồn di sản văn hóa là giữ gìn hồn cốt dân tộc”, "Giữ gìn bản sắc - Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam" được thể hiện nổi bật, giúp người dân hiểu hơn ý nghĩa của ngày hội văn hóa toàn dân.

Những thông điệp nhân văn kết hợp với hình ảnh trống đồng, hoa sen, trang phục truyền thống, nhạc cụ dân tộc và các công trình văn hóa tiêu biểu tạo không khí rộn ràng hướng đến ngày hội văn hóa.

Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, trong hai ngày 21 và 22-11, tại khu vực bãi ven sông Hồng, thôn Thạch Đà 3, xã Yên Lãng tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam xã Yên Lãng năm 2026 với các hoạt động hướng đến chủ đề “Yên Lãng - Lan tỏa bản sắc, gắn kết cộng đồng”.

Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam xã Yên Lãng năm 2026 bắt đầu lúc 19 giờ 30 ngày 21-11, gồm chương trình nghệ thuật, trình diễn áo dài và đốt lửa trại. Nhân dân và du khách có thể thưởng thức dân vũ, chèo Xa Mạc; cổ vũ bóng chuyền hơi, kéo co, thi úp cá, nấu cơm; tham quan tranh thiếu nhi, trải nghiệm trò chơi dân gian, ẩm thực, nghề truyền thống địa phương.