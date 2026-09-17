Xã Yên Lãng: Nhà thầu thi công sai thiết kế tại dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông

Công trình thi công không đúng với hồ sơ thiết kế

Thời gian qua, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nhận được phản ánh của một số người dân về chất lượng thi công tại dự án Cải tạo, nâng cấp các trục đường chính tại thôn Thạch Đà 3 (thôn 3 cũ), xã Yên Lãng, Hà Nội.

Theo phản ánh của người dân, đơn vị thi công dự án thi công rãnh nước hố ga không đúng theo hồ sơ thiết kế, xây hố ga sai kích thước, không đảm bảo chất lượng.

Một vài vị trí thi công không đảm bảo theo như thiết kế. Ảnh: NDCC

Bên cạnh đó, trong quá trình đào hố móng, đơn vị thi công không vận chuyển đất về bãi tập kết mà để trên công trường gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Trong khi đó, đơn vị tư vấn giám sát có dấu hiệu thiếu sự kiểm tra, kiểm soát quá trình thi công dẫn đến việc thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế.

Chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, anh N.V.T, một người dân tại thôn Thạch Đà 3, xã Yên Lãng cho biết, người dân trong khu vực mong muốn dự án được triển khai đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, một số hạng mục như rãnh thoát nước, hố ga khiến người dân chưa yên tâm.

“Chúng tôi không có nhiều chuyên môn về xây dựng nên chỉ có thể nhìn bằng mắt thường và đối chiếu với những gì được thi công tại hiện trường. Có những vị trí hố ga được xây dựng mà người dân thấy kích thước, cấu tạo chưa giống với thiết kế. Người dân đã phản ánh, góp ý nhưng có nội dung vẫn tiếp tục xảy ra. Chúng tôi mong chủ đầu tư và các đơn vị liên quan kiểm tra kỹ để công trình hoàn thành phải bảo đảm chất lượng, tránh phải sửa chữa về sau”, anh N.V.T nói.

Còn theo anh N.V.H, một người dân khác tại thôn Thạch Đà 3 phản ánh, trong thời gian đào hố móng, đất đào được tập kết ngay tại khu vực thi công thay vì vận chuyển về nơi quy định, khiến mặt đường bị thu hẹp, việc đi lại của người dân gặp khó khăn, nhất là vào thời điểm đông phương tiện.

“Đường đang thi công vốn đã chật, đất đào lại để ngay bên đường nên người đi xe máy, ô tô phải tránh nhau, có lúc khá nguy hiểm. Chúng tôi mong đơn vị thi công xử lý ngay, làm đến đâu gọn đến đó để vừa bảo đảm an toàn, vừa hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân”, anh N.V.H kiến nghị.

Chấn chỉnh nhà thầu thi công, tư vấn giám sát

Để tìm hiểu sự việc, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, đã liên hệ với ông Lê Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Yên Lãng. Ông Lê Văn Khương cho biết đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã kiểm tra, trao đổi thông tin.

Trong quá trình thi công, đơn vị thi công không vận chuyển đất về bãi tập kết mà để trên công trường gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Ảnh: NDCC

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Yên Lãng, sau khi nhận được phản ánh của người dân, đơn vị đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường và làm việc với các bên liên quan.

Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Yên Lãng đã kiểm tra thực tế cho thấy, chất lượng thi công rãnh nước, hố ga đối chiếu với hồ sơ thiết kế nhận thấy một vài vị trí thi công không đảm bảo theo như thiết kế. Sau đó đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục, đảm bảo theo đúng bản vẽ kỹ thuật.

Về việc đổ đất thải gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Yên Lãng đã lập biên bản nhắc nhở và yêu cầu nhà thầu khẩn trương huy động máy móc, phương tiện để vận chuyển toàn bộ khối lượng đất đào hố móng về bãi tập kết đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công phải có biện pháp rào chắn, đặt biển cảnh báo và dọn dẹp vệ sinh mặt đường để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Về trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Yên Lãng đã tổ chức cuộc họp khẩn với các bên liên quan, nghiêm túc nhắc nhở, phê bình đơn vị tư vấn giám sát do thiếu sâu sát trong công tác quản lý chất lượng. Đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát phải tăng cường nhân sự túc trực tại công trường để kiểm tra, nghiệm thu nghiêm ngặt từng công đoạn, không để xảy ra tình trạng tái phạm lỗi kỹ thuật.

Theo yêu cầu của Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Yên Lãng, công tác vận chuyển đất thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường và đặt biển cảnh báo an toàn giao thông sẽ được hoàn thành trước ngày 15-9-2026. Các hạng mục hố ga, rãnh nước xây sai quy cách sẽ được đập bỏ, hoàn thiện lại và nghiệm thu trước ngày 20-9-2026.

Theo tìm hiểu của phóng viên trên mạng hệ thống đấu thầu quốc giá, công trình trên thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục chính liên thôn 3, thôn 4, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh (cũ), nay là các thôn Thạch Đà 3 và Thạch Đà 4, xã Yên Lãng. Dự án do UBND xã Thạch Đà (cũ) nay là UBND xã Yên Lãng làm chủ đầu tư, nằm trong Gói thầu số 05 toàn bộ phần xây dựng công trình; đơn vị trúng thầu thi công là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhật Minh (trụ sở tại thôn Thạch Đà 3, xã Yên Lãng, Hà Nội), với tổng giá trị trúng thầu hơn 11,7 tỷ đồng.