Xã Yên Lãng: Nhà thầu cam kết thi công bảo đảm chất lượng công trình

Dự án cải tạo, chỉnh trang các trục đường chính tại thôn Thạch Đà 3 và Thạch Đà 4, xã Yên Lãng được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước và cảnh quan khu dân cư. Trong quá trình thi công, việc bảo đảm đúng thiết kế, chất lượng công trình và an toàn cho người dân được chủ đầu tư xác định là yêu cầu xuyên suốt.

Theo đó, trong quá trình triển khai, công trường cũng được kiểm tra để kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh. Qua rà soát, một số vị trí thuộc hệ thống thoát nước được các bên thống nhất điều chỉnh, hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Khu vực thi công dự án, ghi nhận ngày 19-9. Ảnh: HL

Đại diện nhà thầu cho biết, đơn vị luôn xác định việc thi công đúng theo hồ sơ thiết kế, chất lượng và đảm bảo an toàn cho công trình là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, những nội dung được chủ đầu tư lưu ý hay người dân phản ánh đều được nhà thầu tiếp thu, khắc phục và triển khai điều chỉnh cho phù hợp, để đảm bảo chất lượng công trình.

“Chúng tôi phối hợp với chủ đầu tư và tư vấn giám sát kiểm tra từng vị trí, nội dung nào cần điều chỉnh thì thực hiện ngay. Mục tiêu là các hạng mục khi hoàn thành phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, đúng thiết kế và thuận lợi cho người dân sử dụng”, ông Nguyễn Trọng Thành, Chỉ huy trưởng dự án chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Trọng Thành, quá trình thi công tại khu dân cư luôn có những yêu cầu riêng về tổ chức mặt bằng, bảo đảm giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt. Đơn vị cũng đã bố trí nhân lực phù hợp, đồng thời thường xuyên thu dọn mặt bằng, sắp xếp vật liệu và tổ chức thi công hợp lý để người dân vẫn có thể đi lại thuận tiện.

Nhà thầu thi công cam kết luôn bảo đảm hồ sơ thiết kế, chất lượng công trình. Ảnh: HL

Cùng với việc hoàn thiện những nội dung đã được rà soát, nhà thầu tiếp tục tăng cường cán bộ kỹ thuật tại công trường, phối hợp với tư vấn giám sát kiểm tra các hạng mục trước khi chuyển sang bước thi công tiếp theo.

Theo đại diện nhà thầu, sự phối hợp thường xuyên với chủ đầu tư giúp đơn vị kịp thời nắm bắt các yêu cầu trong quá trình thực hiện. Những chỉ đạo và góp ý từ chính quyền cơ sở và người dân cũng được xem là nguồn thông tin thực tế để nhà thầu tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức thi công.

“Chúng tôi mong muốn công trình sau khi hoàn thành sẽ bảo đảm chất lượng và đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Trong quá trình thi công, nếu có nội dung cần điều chỉnh, nhà thầu sẽ phối hợp xử lý sớm, không để ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng chung”, ông Nguyễn Trọng Thành nói.

Về phía chủ đầu tư, việc thường xuyên kiểm tra hiện trường được duy trì nhằm theo dõi tiến độ, chất lượng và kịp thời trao đổi với nhà thầu khi có nội dung cần hoàn thiện. Đơn vị tư vấn giám sát cũng được yêu cầu bám sát công trường hơn, phối hợp kiểm tra các hạng mục theo đúng quy định.

Với cách làm này, các bên cùng hướng đến mục tiêu hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng tiến độ. Những nội dung phát sinh trong quá trình thi công được trao đổi, xử lý ngay, góp phần hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân và bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Với tinh thần phối hợp và trách nhiệm, chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung nguồn lực, bảo đảm các phần việc còn lại được triển khai theo đúng yêu cầu, hướng tới một công trình giao thông thiết thực, an toàn và bền vững cho người dân.