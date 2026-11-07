Xã Yên Kỳ: Năng suất chè tăng hơn 21% nhờ canh tác an toàn

Mô hình được triển khai từ tháng 6-11/2026, trên diện tích 2ha chè giống PH1 tại hộ bà Chu Thị Hương Lan, thôn 11, xã Yên Kỳ.

Thực hiện mô hình, hộ trồng chè được hướng dẫn áp dụng quy trình thâm canh an toàn theo hướng VietGAP, chú trọng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), kết hợp sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Quế Lâm nhằm cải thiện độ phì nhiêu của đất, nâng cao khả năng sinh trưởng và phát triển của cây chè.

Mô hình thâm canh chè an toàn theo hướng VietGAP cho năng suất tăng 21,45% so với phương thức canh tác truyền thống.

Qua đánh giá, cây chè sinh trưởng, phát triển tốt, búp và lá đồng đều, tỷ lệ búp mù xòe giảm so với diện tích đối chứng. Năng suất thực thu đạt 21.080kg/ha, tăng 21,45% so với phương thức canh tác truyền thống.

Đáng chú ý, số lần phun thuốc bảo vệ thực vật giảm 50%, lượng phân bón hóa học sử dụng cũng được cắt giảm. Lợi nhuận thuần đạt 8,885 triệu đồng/ha, cao hơn 2,7 triệu đồng/ha so với phương thức sản xuất truyền thống.

Những kết quả trên cho thấy việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất không chỉ giúp tăng năng suất, cải thiện chất lượng chè mà còn góp phần giảm chi phí đầu vào, hạn chế tồn dư hóa chất và tác động tiêu cực đến môi trường. Đặc biệt, việc giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường phân bón hữu cơ tạo điều kiện để từng bước thay đổi tập quán canh tác, nâng cao nhận thức của người trồng chè về sản xuất an toàn.

Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Yên Kỳ đã tổ chức đánh giá, tổng kết và xác định đây là cơ sở thực tiễn để tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng, nhân rộng quy trình canh tác phù hợp. Qua đó, từng bước hình thành vùng sản xuất chè an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững.