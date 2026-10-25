Xã Yên Hòa hoàn thành bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 -2031

Ngày 25/10, 9 thôn ở xã Yên Hòa tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác tổ chức được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm quy trình, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong lựa chọn người đại diện cho cộng đồng dân cư.

Thôn Mỹ Hòa (xã Yên Hòa) tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Việc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 được xã Yên Hoà thực hiện theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Tĩnh.

UBND xã Yên Hoà chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cho công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng quy định. Địa phương thành lập 9 tổ công tác hướng dẫn, chỉ đạo việc bầu trưởng thôn; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hướng dẫn ban công tác mặt trận các thôn tổ chức hội nghị giới thiệu và hiệp thương người ứng cử. Danh sách cử tri, thông tin người ứng cử cùng các văn bản liên quan được niêm yết công khai để người dân theo dõi, tìm hiểu trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Toàn xã Yên Hòa có 4.202 hộ gia đình, tương ứng 4.202 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu trưởng thôn nhiệm kỳ mới. Do đặc thù nhiều người dân làm nghề biển, các thôn chủ động bố trí thời gian tổ chức trong ngày, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia.

Trong ngày 25/10, các thôn trên địa bàn xã đã tổ chức bầu trưởng thôn bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Cả 9/9 thôn đều thực hiện bầu trưởng thôn bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Việc kiểm đếm kết quả được tiến hành ngay tại cuộc họp, bảo đảm công khai, minh bạch trước Nhân dân và được ghi nhận đầy đủ vào biên bản cuộc họp.

Cử tri tại thôn Nhân Hòa (xã Yên Hòa) thảo luận về danh sách người ứng cử.

Các cử tri bầu trưởng thôn bằng hình thức giơ tay.

Kết quả, xã Yên Hòa đã bầu đủ trưởng thôn tại 9/9 thôn, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các trưởng thôn trúng cử sẽ đảm nhiệm chức danh trong thời gian 5 năm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các trưởng thôn trúng cử bày tỏ niềm vinh dự, đồng thời khẳng định quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu cộng đồng dân cư, gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tích cực vận động người dân đoàn kết, chung sức thực hiện các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương Yên Hoà ngày càng phát triển.

Ông Hồ Khắc Tiến - Trưởng thôn Nhân Hoà (xã Yên Hoà) phát biểu nhận nhiệm vụ.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng trưởng thôn sau khi trúng cử.

Kết quả bầu cử góp phần kiện toàn đội ngũ trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031, đáp ứng yêu cầu tổ chức và hoạt động tại cộng đồng dân cư. Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ trưởng thôn tiếp tục giữ vai trò cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, góp phần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và vận động người dân thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Việc trực tiếp lựa chọn người đại diện cho cộng đồng cũng góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao trách nhiệm của người được bầu và củng cố niềm tin từ cơ sở.