Xã Yên Đồng tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân

Quang cảnh hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Yên Đồng chủ trì hội nghị đối thoại.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, tại hội nghị đã có 20 ý kiến, kiến nghị của nhân dân tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề thiết thực tại cơ sở như: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, an ninh trật tự và quản lý dân cư; xây dựng hạ tầng và chuyển đổi số; chế độ, chính sách; y tế, giáo dục…

Nhiều ý kiến không chỉ nêu những khó khăn, bất cập mà còn đề xuất giải pháp cụ thể, giúp cấp ủy, chính quyền nhìn nhận đầy đủ hơn tình hình thực tiễn tại cơ sở.

Đại diện nhân dân xã Yên Đồng nêu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy xã Yên Đồng, lãnh đạo các phòng, ban đã trực tiếp trao đổi, giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; đồng thời tiếp thu đầy đủ những nội dung thuộc thẩm quyền để chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, tham mưu giải quyết theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Đồng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Đồng nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại năm 2026 giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân xã nhằm phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời là dịp để cấp ủy, chính quyền trực tiếp trao đổi, giải đáp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Thời gian tới, xã Yên Đồng tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên tại khu dân cư, trong lực lượng lao động và các cơ sở sản xuất, kinh doanh; quan tâm củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất, kinh doanh phát triển đúng quy định. Chung sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2027 và những năm tiếp theo.