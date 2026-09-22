Xã Yên Định linh hoạt hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Là xã vùng cao, Yên Định có diện tích tự nhiên lớn (48,17 km2) và trải dài, có thôn cách xa trung tâm hành chính xã hơn 11 km, đặt ra thách thức lớn đối với cấp ủy, chính quyền địa phương về quản lý, phục vụ. Để người dân bắt nhịp với mô hình mới, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm tốt công tác hướng dẫn, hỗ trợ. Với những người chưa quen thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, cán bộ trực tiếp “cầm tay chỉ việc” từng bước, từ đăng ký, xác thực tài khoản VNeID đến nộp hồ sơ trực tuyến. Những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại, cán bộ chủ động hỗ trợ tại nơi cư trú, giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh, đúng quy trình.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Đáng chú ý, Trung tâm xử lý nhanh những thủ tục mà hồ sơ đã đầy đủ, thông tin có thể xác thực và không phát sinh yêu cầu phải rà soát, kiểm tra thêm. Khi hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, đồng thời phối hợp xử lý để trả kết quả sớm, giảm thời gian chờ đợi và số lần người dân phải đến cơ quan hành chính.

Đến Trung tâm để chứng thực giấy xác nhận hộ nghèo, hoàn thiện hồ sơ cho con đi học, chị Lê Thị Dung (sinh năm 1993), thôn Đồng Tiến, được cán bộ tiếp nhận, kiểm tra và hướng dẫn cụ thể. Hồ sơ được xử lý nhanh gọn, sau khoảng 20 phút, chị Dung đã nhận được kết quả. Tương tự, anh Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1991), thôn Nhân Định đến đề nghị cấp lại giấy khai sinh để hoàn thiện hồ sơ. Sau khi kiểm tra thông tin, công chức Trung tâm hướng dẫn anh Tình các bước thực hiện, hỗ trợ hoàn thiện những nội dung cần thiết và nộp hồ sơ trực tuyến.

Theo quy định, hồ sơ của anh Tình được trả kết quả sau 5 ngày làm việc, song do chủ động rà soát, phối hợp xử lý các khâu ngay sau khi hồ sơ đủ điều kiện và trình ký sớm nên anh được nhận kết quả ngay trong ngày. “Tôi không nghĩ thủ tục lại được giải quyết nhanh như vậy. Cán bộ hướng dẫn rất cụ thể, chỗ nào chưa rõ thì giải thích ngay nên tôi nộp hồ sơ trực tuyến cũng thuận lợi, không phải đi lại nhiều lần”, anh Tình chia sẻ.

Theo thống kê, 9 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 6.098 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% thực hiện trực tuyến; trong đó 99,22% hồ sơ được giải quyết trước hạn, không có hồ sơ quá hạn. Đáng chú ý, 100% hồ sơ được số hóa ngay khi tiếp nhận và 100% được trả kết quả điện tử. Mặc dù vậy, do tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số đông, nhiều người chưa thành thạo việc đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, sử dụng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính; không quen thao tác trên máy tính, máy scan để hoàn thiện hồ sơ trực tuyến hoặc thực hiện thanh toán điện tử. Khắc phục tình trạng này, xã đẩy mạnh tuyên truyền, cán bộ trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân. Cùng đó, duy trì, phát huy các mô hình: Ngày thứ Sáu không hẹn, Ngày Chủ nhật vì dân, Chuyển đổi số vì Nhân dân phục vụ...

Bà Hoàng Thị Hạ, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Định cho biết: “Cùng với hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, UBND xã đang rà soát, bổ sung trang thiết bị phục vụ tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, phát động thi đua, lựa chọn Trung tâm Phục vụ hành chính công làm điểm xây dựng văn hóa công vụ với phương châm: Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.