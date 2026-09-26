Xã Yên Cường tập huấn nâng cao kỹ năng số cho công chức, viên chức và thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các kỹ sư công nghệ thông tin của Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số đã giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của Tổ Công nghệ số cộng đồng trong giai đoạn mới; các văn bản mới về chuyển đổi số và những kỹ năng cơ bản sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, chữ ký số công cộng, Sổ sức khỏe điện tử; phòng, tránh lừa đảo trên môi trường số và thực hành các kỹ năng số thiết yếu.

Với tinh thần “Học để làm được, học để hướng dẫn lại được”, tại hội nghị, các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng và các kỹ sư công nghệ thông tin đã thảo luận, trao đổi, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các kỹ năng số.

Các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng xã Yên Cường thực hành kỹ năng số.

Hội nghị tập huấn đã giúp công chức, viên chức và thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng có thêm kiến thức, kỹ năng để lan tỏa kỹ năng số, góp phần hỗ trợ, giúp người dân tự tin hơn khi sử dụng các dịch vụ số, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn xã.