Xã Yên Châu thực hiện tốt việc sắp xếp các cơ sở giáo dục

Học sinh Trường THCS Yên Châu 2 trong lễ phát động học tập suốt đời.

Sắp xếp hợp lý cơ sở giáo dục

Thời gian qua, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã triển khai công tác sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp theo hướng hợp lý, tinh gọn, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục tại địa phương. Đây không chỉ là giải pháp tối ưu hóa nguồn lực mà còn mở ra cơ hội để học sinh được học tập trong môi trường giáo dục tốt hơn, bình đẳng hơn.

Trước đây, do đặc điểm địa bàn rộng, các thôn, bản phân bố rải rác, mạng lưới trường, lớp trên địa bàn xã Yên Châu còn phân tán. Một số điểm trường chỉ có vài chục học sinh, dẫn đến việc đầu tư cơ sở vật chất bị chia nhỏ, hiệu quả sử dụng chưa cao; đồng thời gây khó khăn trong việc bố trí đủ đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng dạy học.

Nhận rõ thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền xã Yên Châu đã xây dựng lộ trình cụ thể, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ, giáo viên và ban giám hiệu các nhà trường để tiến hành sắp xếp, hợp nhất các điểm trường nhỏ lẻ thành những cơ sở giáo dục tập trung, bảo đảm điều kiện hoạt động. Cơ sở vật chất trường học được bố trí đồng bộ với hệ thống phòng học, phòng chức năng, khu thực hành và trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

Để nâng cao hiệu quả sắp xếp trường học, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Châu đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai các giải pháp phù hợp, khoa học. Nhờ vậy, học sinh được học tập trong môi trường khang trang, rộng rãi hơn, phụ huynh cũng yên tâm hơn khi đưa con đến trường.

Chị Vì Thị Đông, bản Sặp Vạt, xã Yên Châu cho biết: “Tôi thấy việc sắp xếp trường học khá chu toàn. Con chúng tôi được học tập trung tại trung tâm, đi lại thuận lợi, môi trường học tập tại trường lớp rộng rãi hơn. Tôi thấy rất vui khi con được học trong ngôi trường khang trang”.

Các học sinh Trường THCS Yên Châu 1 trong buổi học ngoại khóa.

Tinh gọn, hiệu quả trong sắp xếp trường học

Trước đây, trên địa bàn xã Yên Châu có tổng số 16 trường học trực thuộc, gồm: 6 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 3 trường THCS và 4 trường tiểu học và THCS, với tổng số 234 lớp, 6.426 học sinh.

Sau khi sắp xếp, xã Yên Châu còn 8 trường học, gồm: Trường Mầm non Hương Xoài, Trường Mầm non Hòa Bình; Trường Tiểu học Yên Châu, Trường Tiểu học Yên Châu 1, Trường Tiểu học Yên Châu 2; Trường THCS Yên Châu, Trường THCS Yên Châu 1 và Trường THCS Yên Châu 2.

Cùng với đó, số cán bộ quản lý giảm 11 người, trong đó có 2 hiệu trưởng và 1 phó hiệu trưởng xin nghỉ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; 8 cán bộ quản lý được bố trí trở lại làm giáo viên.

Sau sắp xếp, quy mô các trường trở nên hợp lý hơn, đội ngũ giáo viên được bố trí, điều động phù hợp với chuyên môn. Các nhà trường có điều kiện tổ chức đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được cải thiện, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình học ngày càng cao.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THCS Yên Châu 1 trong ngày hội sách.

Người dân xã Yên Châu cũng dần nhận thấy những chuyển biến tích cực từ việc sắp xếp trường học. Ông Vì Văn Hoan, bản Luông Mé, xã Yên Châu chia sẻ: “Trước đây con tôi học lớp 3 tại điểm trường trong bản, lớp học khá bé. Sau sắp xếp, con tôi được học ở ngôi trường rộng hơn, đẹp hơn. Dù phải đưa con đi học xa hơn trước đây, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ chủ trương này”.

Sắp xếp hợp lý các cơ sở giáo dục mới chỉ là bước đầu. Xã Yên Châu tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường sau sắp xếp, đồng thời tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Các nhà trường trên địa bàn còn lồng ghép giáo dục văn hóa dân tộc vào chương trình học, quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để các em phải bỏ học giữa chừng.

Với những nỗ lực đồng bộ và quyết tâm cao, xã Yên Châu đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu để mỗi học sinh, dù ở đâu, đều có cơ hội học tập, phát triển bình đẳng trong những ngôi trường kiên cố, khang trang, nơi chắp cánh cho những ước mơ trên mảnh đất vùng cao.

Ông Đoàn Xuân Ngọc, Chủ tịch UBND xã Yên Châu cho biết, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và ngân sách nhà nước. Đồng thời, vẫn đáp ứng yêu cầu duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã.

“Chúng tôi xác định sắp xếp cơ sở giáo dục là việc làm cần thiết, vì lợi ích lâu dài của con em đồng bào. Việc này đòi hỏi sự kiên trì, giải thích thấu đáo để người dân hiểu và đồng thuận. Thành quả hôm nay là sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn”, ông Đoàn Xuân Ngọc thông tin.