Khai thác lợi thế về đất đai, khí hậu, xã Yên Bình (Thái Nguyên) tập trung phát triển kinh tế lâm nghiệp, trong đó chú trọng mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cây quế và cây hồi. Cùng với hỗ trợ kỹ thuật, địa phương định hướng phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tạo sinh kế lâu dài, góp phần giảm nghèo bền vững.

Cây hồi mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều nông hộ ở xã Yên Bình.

Tận dụng lợi thế đất đồi, nhiều năm nay, gia đình ông Bàn Hữu Thanh, ở thôn Bản Tám, đã lựa chọn cây quế và cây hồi để phát triển kinh tế. Đến nay, gia đình ông có khoảng 3ha trồng hai loại cây này. Phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, quế và hồi không chỉ giúp gia đình khai thác hiệu quả diện tích đất lâm nghiệp mà còn tạo nguồn thu nhập lâu dài, góp phần cải thiện đời sống.

Với diện tích đất lâm nghiệp lớn, Yên Bình có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây quế và cây hồi. Đây cũng là những cây trồng đã gắn bó với người dân địa phương qua nhiều năm. Hiện nay, toàn xã có gần 1.200ha quế và 900ha hồi.

Trong khi cây hồi cho thu hoạch quả hằng năm, tạo nguồn thu thường xuyên thì cây quế mang lại giá trị kinh tế từ khai thác vỏ và gỗ khi đến tuổi thu hoạch. Sự kết hợp này giúp người dân có nguồn thu trước mắt, đồng thời tạo giá trị tích lũy lâu dài từ rừng.

Nhận thấy giá trị kinh tế từ cây quế và hồi, những năm gần đây, xã Yên Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích hai loại cây trồng này. Đồng thời, sử dụng các nguồn lực hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc nhằm nâng cao năng suất, giá trị kinh tế của cây trồng. Riêng năm 2026, toàn xã trồng mới hơn 45ha quế và 27ha hồi.

Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng khai thác đạt khoảng 760m³ gỗ quế, hơn 211 tấn vỏ quế và trên 534 tấn hồi. Những kết quả này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hai loại cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế lâm nghiệp, nhất là đối với các hộ có sinh kế chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 30/3/2026 của Đảng ủy xã Yên Bình về phát triển cây trồng chủ lực giai đoạn 2026-2030 xác định quế và hồi là những cây trồng có tiềm năng phát triển. Theo đó, xã phấn đấu duy trì hơn 1.188ha quế, trồng mới 200ha; thâm canh, cải tạo 900ha hồi và trồng mới 100ha. Để hoàn thành các mục tiêu, địa phương định hướng huy động, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án, trong đó có nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất.

Ông Trần Hà Nam, Chủ tịch UBND xã Yên Bình, cho biết: Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung quy hoạch vùng sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế; hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, xã khuyến khích phát triển các hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến và liên kết tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích đất lâm nghiệp.

Đến năm 2030, xã Yên Bình phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Phát triển cây quế, hồi gắn với hỗ trợ sản xuất, thâm canh và liên kết tiêu thụ sản phẩm được kỳ vọng sẽ tạo sinh kế ổn định, giúp người dân nâng cao thu nhập, chủ động vươn lên thoát nghèo và hạn chế nguy cơ tái nghèo.