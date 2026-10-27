Xã Yên Bình phát huy thế mạnh cây trồng chủ lực

Bà Ma Thị Chiêu, thôn Yên Cư chăm sóc cây quế.

Với diện tích đất lâm nghiệp lớn, Yên Bình có điều kiện thuận lợi để phát triển cây quế và cây hồi. Những năm gần đây, người dân chú trọng chăm sóc, cải tạo diện tích hiện có, đồng thời mở rộng vùng trồng tại những khu vực phù hợp. Riêng năm 2026, toàn xã trồng mới hơn 45ha quế và 27ha hồi.

Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng khai thác đạt khoảng 760m³ gỗ quế, hơn 211 tấn vỏ quế và trên 534 tấn hồi, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích đất lâm nghiệp.

Tại thôn Yên Cư, cây quế và cây hồi đang được nhiều hộ dân lựa chọn phát triển kinh tế. Bên cạnh duy trì diện tích đã trồng, các hộ tiếp tục mở rộng sản xuất, khai thác hiệu quả diện tích đất đồi rừng của gia đình.

Bà Ma Thị Chiêu, thôn Yên Cư, xã Yên Bình cho biết, gia đình và người dân trong thôn thường xuyên được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây quế, hồi. Nhờ áp dụng kiến thức vào sản xuất, cây trồng sinh trưởng tốt, mang lại nguồn thu nhập, giúp nhiều hộ từng bước cải thiện đời sống.

Bên cạnh quế và hồi, chè Shan tuyết cũng là cây trồng có nhiều tiềm năng phát triển tại Yên Bình. Hiện toàn xã có hơn 74ha chè, trong đó trên 70ha đang cho thu hoạch.

Người dân thôn Bản Tám thu hái búp chè Shan tuyết.

Đặc biệt, tại khu vực Thái Lạo, thôn Bản Tám, nhiều cây chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn được người dân gìn giữ, chăm sóc và khai thác. Ngoài những cây chè mọc tự nhiên, một số hộ đã chủ động mở rộng diện tích trồng, tạo thêm nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Theo chị Triệu Thị Liên, thôn Bản Tám, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương rất phù hợp với cây chè Shan tuyết. Đây là cây trồng có giá trị kinh tế, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Trong quá trình chăm sóc, bà con chủ yếu áp dụng phương pháp hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật nhằm giữ chất lượng tự nhiên của sản phẩm.

Cùng với các cây trồng trên, thuốc lá cũng được Yên Bình xác định là cây trồng chủ lực. Trong 9 tháng năm 2026, toàn xã trồng hơn 60ha thuốc lá, năng suất ước đạt 24 tạ/ha, sản lượng khoảng 144 tấn. Việc phát triển cây thuốc lá gắn với liên kết doanh nghiệp trong cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ thuật và thu mua sản phẩm đã góp phần tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân.

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xã Yên Bình đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển cây trồng chủ lực giai đoạn 2026–2030. Theo đó, xã phấn đấu duy trì hơn 1.188ha quế, trồng mới 200ha; thâm canh, cải tạo 900ha hồi, trồng mới 100ha; thâm canh, cải tạo 132ha chè và trồng mới 80ha chè Shan tuyết. Đối với cây thuốc lá, phấn đấu tổng diện tích gieo trồng trong cả giai đoạn đạt 530ha, gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.