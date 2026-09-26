Xã Yên Bình kiểm tra, rà soát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn

Theo đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra trực tiếp và rà soát thực trạng tại Cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2, Phú Thịnh 3; rà soát tiến độ thi công dự án đường trục chính dẫn vào Cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, 2, 3; khảo sát thực địa vị trí quy hoạch Cụm công nghiệp Phú Thịnh 4; kiểm tra thực tế quỹ đất dọc tuyến đường Hoàng Thi, quỹ đất tại thôn Trung Tâm, quỹ đất khu đô thị Thịnh Hưng 1, Thịnh Hưng 2 và kiểm tra một số điểm tập kết rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã.

Đoàn công tác kiểm tra, rà soát thực địa một số công trình, dự án trọng điểm.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo giải trình từ các phòng, ban chuyên môn cùng Ban Quản lý dự án, lãnh đạo UBND xã đã yêu cầu các phòng, ban liên quan khẩn trương, chủ động tham mưu cho UBND xã tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tuyệt đối không để tiến độ bồi thường làm ảnh hưởng đến kế hoạch thi công của nhà thầu.

Các ngành chuyên môn khẩn trương rà soát toàn bộ các khu, cụm công nghiệp để hoàn thiện tốt nhất các điều kiện, thủ tục hành chính sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư; tập trung rà soát kỹ lưỡng các quỹ đất, vị trí đất xen kẹt đủ điều kiện pháp lý để sớm hoàn thiện hồ sơ tổ chức đấu thầu và đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách địa phương.

Đối với lĩnh vực môi trường đô thị, yêu cầu ngành chức năng vào cuộc quyết liệt, giải quyết triệt để các vướng mắc, khó khăn trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết, bảo đảm cảnh quan xanh - sạch - đẹp, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và giữ vững tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Yên Bình.