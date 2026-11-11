Xã Ý Yên tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các giảng viên của Trung tâm Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số phục vụ đời sống. Đại diện Viettel Ninh Bình hướng dẫn sử dụng nền tảng cuộc sống số Viettel Tammi, hỗ trợ nâng cao hiệu quả điều hành, truyền thông và tương tác giữa chính quyền với người dân.

Thông qua các nội dung tập huấn, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trong đó, chú trọng kỹ năng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện và phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng như giả mạo cuộc gọi video, giả danh cơ quan chức năng, gửi đường link, mã QR và ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Theo kế hoạch, xã Ý Yên phấn đấu 100% thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại 18 thôn được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ để trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số. Qua đó, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, từng bước hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ số trong đời sống hằng ngày.

Nhân viên Vietel Ninh Bình hướng dẫn Tổ công nghệ số sử dụng các nền tảng số.

Hội nghị là hoạt động cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời thực hiện các kế hoạch của UBND xã Ý Yên về chuyển đổi số và nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân năm 2026.