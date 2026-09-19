Xã Xuân Vân tổ chức Ngày hội văn hóa - Đêm hội Trung thu năm 2026
Tối 19 - 9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Xuân Vân đã tổ chức Ngày hội văn hóa - Đêm hội Trung thu năm 2026. Đến dự có các đồng chí: Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; lãnh đạo xã Xuân Vân và các xã bạn, cùng đông đảo Nhân dân và thiếu nhi trên địa bàn.
Tại chương trình, các đại biểu, Nhân dân và các cháu thiếu nhi được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày Tết Trung thu.
Tại Đêm hội, Ban Tổ chức đã trao quà cho 54 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. Điểm nhấn của đêm hội là màn diễn diễu 10 mô hình Trung thu độc đáo, rực rỡ sắc màu, mang đến bầu không khí vui tươi, rộn ràng cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.
Trước đó, tối 18-9, xã Xuân Vân đã tổ chức Hội chợ trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của xã năm 2026. Hội chợ quy tụ hơn 20 gian hàng phong phú, giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chế biến đặc trưng của Xuân Vân và các địa phương lân cận. Đây là dịp để các chủ thể sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh vùng quê Xuân Vân năng động, giàu tiềm năng đến với du khách gần xa.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202609/xa-xuan-van-to-chuc-ngay-hoi-van-hoa-dem-hoi-trung-thu-nam-2026-7266f43/