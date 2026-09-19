Xã Xuân Vân tổ chức Ngày hội văn hóa - Đêm hội Trung thu năm 2026

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà; lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, cùng đại biểu và các thiếu nhi tham dự Đêm hội Trung thu xã Xuân Vân.

Tại chương trình, các đại biểu, Nhân dân và các cháu thiếu nhi được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày Tết Trung thu.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà tặng quà các cháu thiếu niên nhi đồng xã Xuân Vân.

Các đồng chí lãnh đạo: Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang và xã Xuân Vân tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập.

Tại Đêm hội, Ban Tổ chức đã trao quà cho 54 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. Điểm nhấn của đêm hội là màn diễn diễu 10 mô hình Trung thu độc đáo, rực rỡ sắc màu, mang đến bầu không khí vui tươi, rộn ràng cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của xã Xuân Vân.

Trước đó, tối 18-9, xã Xuân Vân đã tổ chức Hội chợ trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của xã năm 2026. Hội chợ quy tụ hơn 20 gian hàng phong phú, giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chế biến đặc trưng của Xuân Vân và các địa phương lân cận. Đây là dịp để các chủ thể sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh vùng quê Xuân Vân năng động, giàu tiềm năng đến với du khách gần xa.

Phần diễn diễu mô hình Trung thu mang đến bầu không khí vui tươi, rộn ràng cho các cháu thiếu nhi và bà con Nhân dân.