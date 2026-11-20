Hội nghị công bố quyết định thành lập 10 đội dân phòng tại 10 xóm với tổng số 47 thành viên; công bố các quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó và công nhận thành viên các đội dân phòng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng.

Lãnh đạo UBND xã và Công an xã Xuân Trường trao quyết định thành lập các đội dân phòng. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('ddfa47a12614bda62b1c867011770606')

Ngay sau khi ra mắt, các thành viên đội dân phòng được tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nắm vững nguyên lý phòng cháy, chữa cháy; kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố; thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn thao tác, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn tại chỗ.

Cùng ngày, UBND xã Thạch An tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập đội dân phòng, bổ nhiệm đội trưởng, đội phó và công nhận thành viên các đội dân phòng trên địa bàn xã.

Lãnh đạo UBND xã Thạch An trao quyết định thành lập các đội dân phòng.

Hội nghị công bố thành lập các đội dân phòng tại 15 xóm với 74 thành viên; công bố các quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó và công nhận thành viên của từng đội.