Xã Xuân Trường giải ngân hơn 3,1 tỷ đồng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng kế hoạch vốn các CTMTQG tiếp tục thực hiện và giải ngân trong năm 2026 là hơn 6,78 tỷ đồng, trong đó, 639,9 triệu đồng vốn đầu tư và hơn 6,14 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Lũy kế, tổng số vốn giải ngân đạt hơn 3,13 tỷ đồng, bằng 46,2% kế hoạch; còn hơn 3,65 tỷ đồng chưa giải ngân.

Người dân xã Xuân Trường chăm sóc đàn bò, phát triển sinh kế từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch vốn sự nghiệp được giao hơn 5,29 tỷ đồng. Đến hết tháng 9, xã giải ngân hơn 3,13 tỷ đồng, đạt 59,24% kế hoạch. Một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất đã được triển khai, trong đó, có dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn thương phẩm tại xóm Cáp Cán, Thẳm Tôm và 2 dự án trồng hồi tại xóm Phìn Sảng; một số nội dung đã hoàn thành giải ngân 100%.

CTMTQG giảm nghèo bền vững có kế hoạch vốn sự nghiệp hơn 854,8 triệu đồng nhưng chưa phát sinh giải ngân tại thời điểm báo cáo. Các nội dung về đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, truyền thông và nâng cao năng lực đang tiếp tục được triển khai. Đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới, phần vốn đầu tư kéo dài đang được hoàn thiện hồ sơ thanh toán, chưa phát sinh giải ngân.

Kết quả cho thấy tiến độ thực hiện các chương trình đã có chuyển biến, song tỷ lệ giải ngân vẫn còn thấp so với yêu cầu. 3 tháng cuối năm, xã Xuân Trường tập trung rà soát từng nguồn vốn, dự án và nhiệm vụ, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của đơn vị thực hiện; tháo gỡ vướng mắc đối với Chương trình giảm nghèo bền vững và phần vốn đầu tư kéo dài của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán, tăng cường kiểm tra, giám sát; rà soát các tiêu chí nông thôn mới, lồng ghép nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, cải thiện cảnh quan và nâng cao đời sống nhân dân.