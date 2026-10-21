Xã Xuân Sơn (TPHCM) kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về biên chế, đất rừng

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Theo báo cáo, trong 9 tháng, tổng thu ngân sách xã ước đạt hơn 276,4 tỷ đồng, bằng 84,78% dự toán. Địa phương đang triển khai 12 dự án đầu tư công với tổng vốn hơn 77,6 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 34 tỷ đồng, đạt gần 44% kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đã kết nạp 20 đảng viên mới; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Xuân Sơn kiến nghị thành phố cho phép tổ chức thi tuyển công chức để bổ sung nguồn nhân lực còn thiếu nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tổ chức bộ máy và khối lượng công việc ở cơ sở có nhiều thay đổi.

Lãnh đạo xã Xuân Sơn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Về quản lý đất đai, xã kiến nghị thành phố xem xét xử lý phần diện tích khoảng 38,7ha đang chồng lấn ranh giới quy hoạch đất rừng phòng hộ, trong đó có đất các hộ dân đang sử dụng. Xã kiến nghị thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét không đưa phần diện tích chồng lấn này vào quy hoạch đất rừng phòng hộ, làm cơ sở tháo gỡ vướng mắc về quyền sử dụng đất cho người dân.

Xã Xuân Sơn cũng đề xuất bổ sung 2 dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gồm hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư quy mô khoảng 20ha, tổng vốn dự kiến 200 tỷ đồng và dự án cải tạo suối Tà Nùng dài khoảng 5,2km, tổng vốn dự kiến 194 tỷ đồng. Trong đó, dự án cải tạo suối Tà Nùng được địa phương kiến nghị triển khai sớm nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng sau các đợt mưa lớn, bảo vệ sản xuất và đời sống người dân.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, xã Xuân Sơn xác định tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách; tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường; nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục chăm lo đời sống người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thọ yêu cầu xã Xuân Sơn cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế. Với những hạn chế đã được nhận diện, địa phương cần có giải pháp xử lý, khắc phục. Rà soát, đánh giá cụ thể từng đầu việc, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã thực hiện, xác định kết quả đạt được và những nội dung còn tồn tại, bảo đảm không bỏ sót việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ lưu ý, xã cần nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, tập trung rà soát các thủ tục, hồ sơ pháp lý, hạn chế khiếu nại tố cáo; quan tâm thúc đẩy tăng trưởng địa phương, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống của người dân; kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, phát hiện vấn đề từ sớm, từ xa.