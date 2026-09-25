Xã Xuân Quang và phường Trung Tâm chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Tại xã Xuân Quang

Đợt này, xã Xuân Quang tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 19 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Làng My và thôn Làng Bạc có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 157, đoạn từ nút giao đường Làng My - Đồng Ân đến Quốc lộ 4E.

Người dân kí nhận tiền đền bù.

Với phương châm công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật, trong quá trình triển khai, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án nhận được sự phối hợp của các hộ dân.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 157 có chiều dài khoảng 4 km, tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng. Theo phương án được phê duyệt, tổng diện tích đất thu hồi là 5.171,2 m², kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng cho 19 hộ gia đình, cá nhân.

Tuyến đường sau khi được cải tạo, nâng cấp sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và tăng cường kết nối giữa các khu vực trên địa bàn.

Tại buổi chi trả, các hộ dân được hướng dẫn đối chiếu thông tin và thực hiện các thủ tục nhận tiền theo phương án được phê duyệt. Việc chi trả được thực hiện công khai, đúng quy định, góp phần tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tại phường Trung Tâm

17 hộ gia đình, cá nhân tại Tổ dân phố Quân Chanh, phường Trung Tâm được chi trả hơn 3,2 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện hạng mục bổ sung 3 tuyến nhánh kết nối với tuyến đường liên xã Phù Nham - Suối Quyền, thuộc Dự án đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14), trong đó, 15 hộ có đất và tài sản bị thu hồi, 2 hộ sử dụng đất 5% do UBND phường quản lý.

Việc chi trả diễn ra công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tổng diện tích đất bị thu hồi là gần 1.438 m²; diện tích đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ là hơn 774 m². Hơn 6634 m² đất chuyên trồng lúa nước do UBND phường quản lý không thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ.

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt là hơn 3,2 tỷ đồng, trong đó, hơn 2,4 tỷ đồng bồi thường về đất; hơn 773 triệu đồng bồi thường, hỗ trợ tài sản gắn liền với đất và hơn 27 triệu đồng hỗ trợ khác.

Dự án đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài 11,8 km, trong đó 9,8 km qua địa bàn phường Trung Tâm. Tính đến ngày 30/9/2026, dự án hoàn thành hơn 75% khối lượng, dự kiến thông đường vào tháng 11/2026.