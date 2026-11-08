Xã Xuân Mai: Thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Tình trạng sạt trượt đất tại khu vực đồi 80, xã Hưng Đạo đang đặt hàng chục hộ dân vào thế nguy hiểm mỗi khi mùa mưa bão tới. Sự tác động của địa hình dốc kết hợp với mưa lớn bất thường khiến khối lượng lớn đất đá tiếp tục tràn xuống sát chân tường nhà dân. Dù chính quyền địa phương đã chủ động di dời khẩn cấp một số hộ nguy cơ cao, song về lâu dài, người dân nơi đây đang rất cần những giải pháp khắc phục triệt để. ghi nhận của phóng viên Chuyển động 126