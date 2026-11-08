Xã Xuân Mai: Thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng lên đường nhập ngũ
Những ngày này, trên khắp các thôn, xóm của quê hương Xuân Mai, không khí chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2027 đang nóng lên từng ngày. Từ sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, tinh thần trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể đến sự quan tâm, động viên của mỗi gia đình, tất cả đang cùng hướng về một nhiệm vụ chung: Tuyển chọn những thanh niên ưu tú, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho Quân đội và Công an nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-xuan-mai-thanh-nien-trong-do-tuoi-san-sang-len-duong-nhap-ngu-246261108194204694.htm