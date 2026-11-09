Xã Xuân Mai lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ thôn Tân Bình

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9/11, mưa kèm dông lốc xảy ra tại các ấp 1, 4, 5 và Tân Kiều, làm 25 căn nhà bị thiệt hại; trong đó 4 căn bị sập hoàn toàn, 21 căn bị tốc mái với nhiều mức độ khác nhau.