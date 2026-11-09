Xã Xuân Mai lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ thôn Tân Bình
Tại xã Xuân Mai, tinh thần đại đoàn kết cũng được thể hiện sinh động qua Ngày hội điểm tại thôn Tân Bình, nơi những kết quả xây dựng cộng đồng được ghi nhận và lan tỏa. Là khu dân cư trung tâm của xã với diện tích tự nhiên trên 2,3 km², 1.813 hộ với 6.751 nhân khẩu, trong năm qua, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" tại thôn Tân Bình đạt 98,32%; đã có trên 345 triệu đồng được huy động để nâng cấp nhà văn hóa; các hoạt động an sinh xã hội, khuyến học, nhân đạo được duy trì; dân chủ ở cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-xuan-mai-lan-toa-suc-manh-dai-doan-ket-tu-thon-tan-binh-246261109211841616.htm