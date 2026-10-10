Xã Xuân Mai gặp gỡ 100 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu dịp 13/10.

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026), xã Xuân Mai (Hà Nội) tổ chức hội nghị gặp mặt 100 doanh nhân, đại diện doanh nghiệp tiêu biểu nhằm ghi nhận những đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, ngày 10/10, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Mai tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nhân tiêu biểu năm 2026 nhân dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Hội nghị là dịp để lãnh đạo địa phương gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nhân, ghi nhận vai trò của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Chương trình được tổ chức theo Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 26/9/2026 của UBND xã Xuân Mai, nằm trong chương trình công tác tháng 10/2026 của địa phương.

Ghi nhận vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế địa phương

Tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo xã Xuân Mai có ông Hoàng Minh Hiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Phùng Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Cùng dự có các Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã; đại diện các ban xây dựng Đảng, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc cùng lãnh đạo một số cơ quan hoạt động trên địa bàn.

Đại diện các cơ quan, đơn vị được mời tham dự gồm cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, thống kê, quản lý thị trường, đăng ký đất đai, điện lực, ngân hàng và các đơn vị liên quan.

Hội nghị có sự tham gia của 100 doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu xã Xuân Mai, đại diện cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc công ty TNHH sản xuất và thương mại Gia Hưng Foods bày tỏ xúc động khi được chính quyền xã Xuân Mai động viên và khích lệ cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cùng những trăn trở về định hướng chiến lược trong thời gian tới nhằm đáp ứng phù hợp với thị trường đầy biến động.

Việc tổ chức gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các chủ thể tham gia hoạt động kinh tế.

Thực tiễn hiện nay, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế, sự đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp có ý nghĩa đối với việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát huy nguồn lực và tạo thêm cơ hội phát triển tại địa phương.

Đối với Xuân Mai, việc tăng cường trao đổi giữa chính quyền với doanh nghiệp cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi trong tiếp cận thông tin và giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất.

Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và quảng bá sản phẩm địa phương

Một nội dung của hội nghị là phóng sự với chủ đề "Xã Xuân Mai đồng hành cùng doanh nhân trên con đường phát triển", giới thiệu hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp và mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Chương trình cũng dành thời gian để đại diện doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trao đổi ý kiến, chia sẻ những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia phát biểu gồm đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế, ngân hàng, sản xuất, kinh doanh và các tổ chức doanh nhân.

Đại diện các doanh nhân, doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị ngày 10/10.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Hùng, đại diện hộ kinh doanh NOVERA FOODS, được giới thiệu tham gia phát biểu về hoạt động phát triển sản phẩm OCOP năm 2026 và việc phối hợp với địa phương triển khai các chương trình chuyển đổi số, phát trực tiếp giới thiệu sản phẩm chủ lực.

OCOP là chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", nhằm phát triển sản phẩm có lợi thế của địa phương, gắn sản xuất với xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc đưa các giải pháp số vào hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tiếp cận khách hàng qua những kênh phân phối mới.

Bên cạnh phương thức bán hàng truyền thống, phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến và ứng dụng thương mại điện tử đang mở ra thêm lựa chọn cho các cơ sở sản xuất trong hoạt động tiếp thị, kết nối người mua và quảng bá sản phẩm địa phương.

Tuy nhiên, để chuyển đổi số mang lại hiệu quả, các cơ sở kinh doanh cần quan tâm đến chất lượng sản phẩm, tính minh bạch của thông tin, kỹ năng vận hành kênh bán hàng và khả năng đáp ứng đơn hàng.

Từ góc độ quản lý, việc hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ cần gắn với nhu cầu thực tế, tránh triển khai theo phong trào hoặc chỉ tập trung vào hình thức quảng bá.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu đầy tâm huyết và mong muốn kêu gọi đầu tư dự án trọng điểm, tầm cỡ, có tính dẫn dắt và mang tính biểu tượng về xã Xuân Mai.

Chính quyền xã Xuân Mai đồng hành cùng doanh nhân

Tại chương trình, hội nghị dành thời gian để đại diện cộng đồng doanh nghiệp phát biểu, trao đổi và chia sẻ ý kiến.

Các đại biểu được giới thiệu tham gia phát biểu gồm ông Nguyễn Tuấn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y khoa Đức Việt; ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Xuân Mai; ông Nguyễn Văn Hùng, đại diện hộ kinh doanh NOVERA FOODS.

Chương trình còn có sự tham gia của ông Nguyễn Thủ Đô, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam; đại diện Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Trung Long và các doanh nghiệp liên quan.

Sự hiện diện của các doanh nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực đã tạo điều kiện để hội nghị ghi nhận những góc nhìn khác nhau về môi trường đầu tư, kinh doanh và khả năng hợp tác tại địa phương.

Trong chương trình, ông Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, đã phát biểu ý kiến. Đây là nội dung quan trọng trong hoạt động gặp mặt, thể hiện vai trò của chính quyền địa phương trong việc duy trì kết nối, lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý với các chủ thể kinh tế.

Hội nghị gặp mặt doanh nhân tiêu biểu năm 2026 cũng là dịp để tăng cường mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cơ quan chức năng, góp phần hình thành môi trường trao đổi thông tin, hợp tác và phát triển.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang phải thích ứng với những thay đổi về thị trường, công nghệ và phương thức kinh doanh, việc chính quyền địa phương chủ động kết nối, đồng hành có thể góp phần tháo gỡ khó khăn, khuyến khích đổi mới và khai thác tốt hơn tiềm năng kinh tế trên địa bàn.

Thông qua hoạt động gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, xã Xuân Mai tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, đồng thời tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác, kết nối sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới.