Xã Xuân Mai: Đường bị cắt xẻ, “bẫy” lộ thiên rình rập

Tập đoàn Đèo Cả vừa động thổ thi công Gói thầu số 5 tuyến đường bộ ven biển, thuộc Dự án thành phần 1 đoạn từ xã Hoằng Thanh đến phường Sầm Sơn. Điểm nhấn của dự án là cầu Cửa Hới dài 1.769 m, bắc qua sông Mã, kết nối khu vực Hải Tiến với đô thị biển Sầm Sơn. Khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu vượt sông dài nhất tại Thanh Hóa...