Xã Xuân Lập tọa đàm nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Lập tặng hoa chúc mừng doanh nghiệp, doanh nhân xã Xuân Lập.

Hội Doanh nghiệp xã Xuân Lập được thành lập ngày 6/6/2026 với 22 thành viên, hoạt động theo phương châm “Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển - Thịnh vượng”. Từ khi thành lập đến nay, Hội từng bước củng cố tổ chức, tăng cường kết nối hội viên, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương vận động doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động thích ứng với khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ, vận tải và nông nghiệp, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Bên cạnh đó, Hội còn tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài và hỗ trợ các phong trào tại địa phương. Từ khi thành lập đến nay, Hội đã huy động gần 40 triệu đồng để thực hiện các hoạt động cộng đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Tuấn phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu trao đổi về tình hình sản xuất, kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thời gian tới, Hội Doanh nghiệp xã Xuân Lập tiếp tục củng cố tổ chức, mở rộng kết nối hội viên, hỗ trợ hợp tác trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy trách nhiệm xã hội.

Dịp này, xã Xuân Lập ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của địa phương; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.