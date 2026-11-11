Xã Xuân Lãng diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Xuân Lãng năm 2026 được tổ chức với đề mục: Vận hành cơ chế chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu sang trạng thái chiến đấu; chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; tổ chức các nhiệm vụ chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Nội dung diễn tập đặt ra các tình huống giả định về hoạt động gây rối, kích động Nhân dân, bạo động nhằm lật đổ chính quyền. Trên cơ sở đó, các lực lượng tham gia thực hành cơ động, tổ chức hiệp đồng, phối hợp xử lý tình huống theo đúng phương án, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự, công an cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Các lực lượng tham gia vận hành cơ chế, thực hành chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Thông qua các nội dung diễn tập, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền được kiểm tra, đánh giá; khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng từng bước được củng cố. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung và hoàn thiện phương án tác chiến, nâng cao khả năng xử lý những tình huống phức tạp có thể phát sinh trên địa bàn.

Đánh giá kết quả diễn tập, Ban tổ chức ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang xã trong công tác chuẩn bị cũng như quá trình thực hành các nội dung. Các bộ phận đã bám sát nội dung, chương trình diễn tập; vận dụng cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và phối hợp xử lý tình huống theo yêu cầu đề ra.

Kết thúc diễn tập, Ban tổ chức đánh giá cuộc diễn tập đạt xuất sắc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng 7 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia và phục vụ cuộc diễn tập.

Các đồng chí lãnh đạo trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh quan trọng. Kết quả cuộc diễn tập là cơ sở để xã Xuân Lãng tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chủ động ứng phó với các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Qua đó, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.