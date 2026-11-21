Lãnh đạo xã Xuân Hồng trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho Ban Quản lý di tích Đền - Chùa Văn Phú.

Đền-Chùa Văn Phú là di tích có lịch sử hình thành từ thời Trần, gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của cộng đồng cư dân địa phương. Trải qua các thời kỳ, di tích được tu bổ vào thời Lê và tiếp tục được trùng tu, tôn tạo và mở rộng vào thời Nguyễn.

Các đại biểu dự lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đền - Chùa Văn Phú.

Di tích thờ Nam Hải Thục Đại vương, Đông Hải Đại vương Đoàn Thượng và Tảo Sinh Tiên sư (Trịnh Cuông). Việc thờ phụng các vị thần được nhân dân tôn kính thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với những bậc tiền nhân có công khai hoang, lập làng.

Trải qua nhiều thế hệ, Đền - Chùa Văn Phú đã trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh gắn bó với đời sống tinh thần của người dân, góp phần gìn giữ những phong tục, tập quán và giá trị văn hóa truyền thống của làng.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nơi đây từng là địa điểm hoạt động, huấn luyện của lực lượng dân quân, phục vụ các hoạt động giáo dục, học tập của các trường học trên địa bàn. Những dấu tích và ký ức gắn với các thời kỳ kháng chiến góp phần làm phong phú thêm giá trị lịch sử của di tích, phản ánh sự gắn bó giữa không gian văn hóa tín ngưỡng với đời sống chính trị, xã hội của cộng đồng.

Về kiến trúc, nghệ thuật và hệ thống di vật, cổ vật, Đền - Chùa Văn Phú còn lưu giữ nhiều dấu tích có giá trị. Trong đó, hai tấm bia đá “Chính Giáp miếu bi ký” và “Văn Phú miếu bi ký” là những tư liệu quan trọng, ghi lại quá trình tu bổ lớn của di tích vào các năm 1905-1906. Đặc biệt, tại khu vực sân đền còn lưu giữ 30 chân tảng đá có kích thước tương đối đồng đều, được chế tác với kỹ thuật tinh xảo. Đáng chú ý là các ngai thờ, bài vị có niên đại thời Hậu Lê, thế kỷ XVIII, ghi danh và tước hiệu các vị thần được thờ phụng tại di tích.

Hằng năm, nhân dân địa phương tổ chức các nghi lễ tưởng niệm ngày sinh, ngày hóa của các vị thần được thờ tại di tích. Trong đó, lễ hội chính gắn với việc tưởng niệm Nam Hải Thục Đại vương, được tổ chức từ ngày 10 đến 12/2 âm lịch, với các nghi lễ rước từ các làng: Đông An, Liêu Thượng, Liêu Đông trở về làng Văn Phú.

Thông qua lễ hội, các phong tục, nghi lễ, trò chơi dân gian và những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền. Đây cũng là dịp để con cháu, những người xa quê trở về quê hương, tưởng nhớ tổ tiên, tri ân các bậc tiền nhân và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương.

Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Quản lý di tích Đền - Chùa Văn Phú.

Lãnh đạo xã Xuân Hồng tặng hoa chúc mừng Ban Quản lý di tích Đền - Chùa Văn Phú.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Xuân Hồng đã công bố quyết định, tặng hoa và trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho Ban Quản lý di tích Đền - Chùa Văn Phú.

Việc Đền - Chùa Văn Phú được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh góp phần khẳng định giá trị của di sản trong đời sống xã hội. Đây cũng là cơ sở để xã Xuân Hồng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích, gìn giữ các di vật, cổ vật, duy trì lễ hội truyền thống, phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn di sản, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.