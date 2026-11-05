Xã Xuân Hải khởi công xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 5-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hải tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã. Đây là hoạt động hướng tới chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã động viên hộ ông Đạo Minh Kha trong ngày khởi công sửa chữa nhà.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã động viên hộ bà Thành Thị Kim Yến trong ngày khởi công sửa chữa nhà.

Hai hộ được hỗ trợ xây dựng nhà gồm: Hộ bà Thành Thị Kim Yến (hộ nghèo, thôn An Nhơn) và hộ ông Đạo Minh Kha (hộ cận nghèo, thôn Phước Nhơn 3). Các căn nhà được xây dựng trên phần đất hiện có của gia đình, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn từ nguồn kinh phí do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ. Phần kinh phí còn lại do các gia đình đối ứng.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng đối với các hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở. Được biết, dịp này, xã Xuân Hải dự kiến triển khai xây dựng tổng cộng 10 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân.