Xã Xuân Hải chung tay giúp người nghèo an cư

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hải tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở mà còn tiếp thêm động lực để các gia đình yên tâm lao động, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Niềm vui trong căn nhà mới

Nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Tịnh (thôn An Hòa) luôn mong có một mái nhà kiên cố để yên tâm sinh sống. Bà Tịnh góa bụa, tuổi cao sức yếu, có 1 người con gái đi lấy chồng xa, gia đình thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, căn nhà cũ của bà ngày càng xuống cấp. Tháng 10-2026, niềm mong mỏi của bà trở thành hiện thực khi căn nhà Đại đoàn kết rộng 68m², tổng kinh phí xây dựng 350 triệu đồng được hoàn thành và bàn giao cho bà.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hải bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Tịnh ở thôn An Hòa.

Để có kinh phí xây nhà, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hải đã vận động các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ hỗ trợ kinh phí; chính quyền, các đoàn thể và người dân địa phương đóng góp ngày công. Trong tổng kinh phí xây dựng, 90 triệu đồng được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” xã Xuân Hải, do chùa Phật Quang cùng các phật tử đóng góp. Căn nhà mới bảo đảm kết cấu, công năng sử dụng, giúp bà Tịnh có điều kiện ổn định sinh hoạt. “Nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân, tôi khó có thể xây dựng được căn nhà như hôm nay. Có nhà mới, tôi thêm động lực để từng bước ổn định cuộc sống”, bà Tịnh chia sẻ.

Gia đình ông Trần Phú Khương (thôn Gò Đền) cũng vừa được bàn giao nhà Đại đoàn kết rộng 50m² do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hải phối hợp với Công ty Điện lực Khánh Hòa trao tặng. Trước đó, gia đình sống trong căn nhà xây bằng gạch táp lô, lợp fibro xi-măng đã xuống cấp. Căn nhà mới có 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp và khu vệ sinh, với tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng; trong đó Công ty Điện lực Khánh Hòa hỗ trợ 70 triệu đồng. “Có nhà mới kiên cố, khang trang, gia đình tôi có thêm điều kiện ổn định sinh hoạt, yên tâm lao động sản xuất và từng bước cải thiện đời sống”, ông Khương nói.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hải phối hợp với Công ty Điện lực Khánh Hòa bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Phú Khương.

Tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hải, thời gian qua, địa phương quan tâm chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp rà soát nhu cầu, vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Từ ngày 1-7-2025 đến 30-9-2026, địa phương đã hỗ trợ xây mới 10 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 790 triệu đồng; sửa chữa 3 căn nhà với kinh phí 90 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ "Vì người nghèo" do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp. Đồng thời, địa phương huy động nguồn lực hỗ trợ vật dụng sinh hoạt, công trình phụ trợ... cho 4 hộ với kinh phí 25 triệu đồng.

Hiện nay, Mặt trận xã đang hoàn tất hồ sơ, triển khai xây dựng thêm 10 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn kinh phí do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ đợt 2, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn.

Ông Đạo Quang Trưởng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hải cho biết, thời gian qua, công tác an sinh xã hội và vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhận được sự quan tâm của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng của Nhân dân. Mặt trận xã đã kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tập trung vào nhu cầu thiết thực như nhà ở, đời sống, điều kiện sinh hoạt...

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hải tiếp tục vận động nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; phối hợp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp đặc biệt khó khăn để xác định nhu cầu, đề xuất hình thức hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, địa phương sẽ tăng cường kết nối các nguồn lực hỗ trợ sinh kế, phương tiện sản xuất, học nghề, tạo việc làm, học tập và chăm sóc sức khỏe. Qua đó, giúp các hộ nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, hướng đến giảm nghèo bền vững.