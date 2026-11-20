11 câu lạc bộ văn hóa dân gian được thành lập tại các thôn: Xuân, Chiềng, Quyền, Thang, Xuân Sơn, Nhàng, Nâu, Dụ, Mu, Tân Lập và Hạ Bằng.

Lãnh đạo xã Xuân Đài chúc mừng 11 câu lạc bộ văn hóa dân gian vừa được thành lập.

Các câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, đoàn kết, thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế của từng khu dân cư. Thành viên tham gia là những người sinh sống tại địa phương, có chung tình yêu và mong muốn gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Mỗi câu lạc bộ có ban chủ nhiệm gồm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các thành viên, chịu trách nhiệm xây dựng quy chế, kế hoạch sinh hoạt và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Xã Xuân Đài tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và ra mắt 11 câu lạc bộ văn hóa dân gian.

Theo kế hoạch, các câu lạc bộ sẽ tập trung sưu tầm, gìn giữ, thực hành, truyền dạy và phát huy những loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian; các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Đặc biệt, xã khuyến khích người cao tuổi, nghệ nhân và những người am hiểu văn hóa truyền thống tham gia hướng dẫn, truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh duy trì sinh hoạt định kỳ tại cộng đồng, các câu lạc bộ sẽ tham gia biểu diễn, giao lưu, hội thi, liên hoan văn hóa, văn nghệ do xã, thôn và các đơn vị tổ chức; phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, ban chi ủy các thôn và các tổ chức liên quan trong bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và quảng bá hình ảnh địa phương.

Kinh phí hoạt động của các câu lạc bộ được hình thành từ nguồn đóng góp tự nguyện, các nguồn hỗ trợ hợp pháp và những nguồn kinh phí khác theo quy định. Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí, trang phục, nhạc cụ phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Việc thành lập 11 câu lạc bộ văn hóa dân gian thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Xuân Đài đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, tạo môi trường để người dân chủ động tham gia gìn giữ di sản, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phát huy bản sắc văn hóa địa phương trong đời sống hôm nay.