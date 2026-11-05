Xã Xuân Bắc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đoàn thể, công an, quân sự và nhân dân xã Xuân Bắc, thành phố Đồng Nai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11). Ảnh: Viết Cường

Phát biểu phát động tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Bắc nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11). Đây là dịp để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, sự kiện cũng gắn liền với yêu cầu đưa pháp luật đi vào đời sống thông qua việc củng cố hệ thống các tổ hòa giải ở cơ sở, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và giải quyết thấu đáo các mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt chuyên đề sâu rộng về kỹ năng hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là việc cập nhật những điểm mới quan trọng của Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua vào tháng 8-2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-3-2027. Hội nghị cũng làm rõ sự khác biệt rạch ròi giữa hoạt động hòa giải ở cơ sở với thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã hay hòa giải trong tố tụng tại Tòa án, qua đó giúp đội ngũ hòa giải viên, ban công tác mặt trận và các tổ hòa giải nâng cao năng lực thực tiễn, góp phần giữ vững an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

Bà Phan Thị Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đồng Nai trình bày những điểm mới của Luật Hoà giải cơ sở (sửa đổi). Ảnh: Viết Cường