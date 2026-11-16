Xã vùng núi chú trọng tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Khi hiểu biết rõ hơn về Luật Hôn nhân và gia đình, thế hệ trẻ sẽ thay đổi nhận thức, có thêm cơ hội được học tập đầy đủ, phát triển toàn diện. Ảnh: PHÚC KHANG

Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu giai đoạn mới (2026-2030), các địa phương đều đã tiến hành đánh giá kỹ lưỡng kết quả thực hiện của giai đoạn 2021-2025, từ đó rút ra những giải pháp, bài học, cũng như kinh nghiệm triển khai các Chương trình, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Những tháng cuối năm 2025, UBND xã Cẩm Thủy đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Tiến Lực - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thủy, đầu tháng 12/2025, điểm cầu xã Cẩm Thủy đã kết nối tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh Thanh Hóa nhằm đánh giá kết quả triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2025, bao gồm: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Số liệu tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, lũy kế từ năm 2021 đến hết ngày 20/11/2025, tổng kinh phí ngân sách Trung ương được giải ngân cho cả 03 chương trình trên toàn địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 7.523 tỷ đồng, hoàn thành 87,5% kế hoạch đề ra. Kết quả này đạt được là nhờ có sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cùng tinh thần trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả từ các sở, ngành đến từng xã cơ sở.

Trong đó, xã Cẩm Thủy cũng ghi dấu ấn thông qua việc triển khai đồng bộ 03 Chương trình tại địa phương. Cấp ủy và chính quyền xã Cẩm Thủy đã dồn lực thực hiện quyết liệt các mục tiêu đề ra trên cả 03 lĩnh vực trọng tâm.

Với công tác giảm nghèo bền vững, xã này đã được phân bổ nguồn lực cho 5 dự án thành phần gồm phát triển sản xuất, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao năng lực và truyền thông giảm nghèo. Các bộ phận chuyên môn đã hoàn tất thủ tục rà soát để đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, lập kế hoạch và hồ sơ nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn sớm đến tay người dân.

Còn với việc xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung nguồn lực thi công các công trình hạ tầng thiết yếu như hệ thống mạng lưới nước sạch và Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã. Mọi hạng mục đều được rà soát, điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với thực tiễn sau sáp nhập, đảm bảo tuân thủ quy định và đáp ứng tối đa nhu cầu dân sinh.

Đặc biệt, với công tác phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa phương đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, đồng thời giải ngân hiệu quả các hợp phần về y tế, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số và tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Song song đó, các kế hoạch về hoạt động văn hóa, giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư thiết chế văn hóa cũng đã sẵn sàng để triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Có thể thấy, công tác tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là một trong những nội dung trọng tâm tuyên truyền của xã Cẩm Thủy. Theo đại diện của xã, công tác tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ những hủ tục lạc hậu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc đẩy mạnh truyền thông nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là chìa khóa quan trọng giúp thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân vùng cao.

Những buổi tuyên truyền trực quan giúp các gia đình và lứa tuổi vị thành niên nhận diện rõ rào cản pháp lý cũng như những rủi ro trực tiếp đến thể chất, trí tuệ của thế hệ tương lai.

Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, người dân tộc thiểu số, đặc biệt là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh, hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật cũng như những hệ lụy nặng nề đối với sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chất lượng giống nòi.

Khi nhận thức thay đổi, thế hệ trẻ sẽ có thêm cơ hội được học tập đầy đủ, phát triển toàn diện và tự chủ về kinh tế trước khi lập gia đình. Đây chính là nền tảng bền vững giúp giảm nghèo, nâng cao chất lượng dân số và thúc đẩy sự phát triển văn minh, tiến bộ tại địa phương.