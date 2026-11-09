Xã Vu Gia phát động hưởng ứng Tháng cao điểm 'Vì người nghèo'

Tại chương trình, ông Nguyễn Quang Công – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vu Gia phát động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn chung tay đóng góp nguồn lực, hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, đóng bảo hiểm xã hội cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo xã và đại diện các đơn vị chung tay đóng góp, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay tại buổi phát động, lãnh đạo xã và đại diện các đơn vị tham dự đã tích cực đóng góp với tổng số tiền 10 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm vì cộng đồng; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội tại địa phương, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.