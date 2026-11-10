Xã Vu Gia đưa sản phẩm địa phương lên 'chợ online'

Chương trình mang đến 36 sản phẩm do các hộ sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Trong đó, có nhiều mặt hàng đặc trưng như: nước mắm nhỉ cá cơm, chả bò, chả heo trái tim, dầu hướng dương, đũa dừa, bánh tráng đường mè dẻo nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người tiêu dùng.

Phụ nữ xã Vu Gia quảng bá các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương trên livestream.

Sau 3 giờ phát sóng, phiên livestream ghi nhận doanh thu khoảng 30 triệu đồng, thu hút hơn 70.800 lượt xem, gần 600 lượt yêu thích, 150 bình luận và 46 lượt chia sẻ. Đáng chú ý, bên cạnh hình thức đặt hàng trực tuyến, nhiều khách hàng còn trực tiếp đến địa điểm tổ chức để tham quan và mua sắm sản phẩm.

Một số sản phẩm đặc trưng của xã Vu Gia.

Hoạt động không chỉ góp phần hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm mà còn mở ra hướng tiếp cận thị trường mới thông qua nền tảng số. Qua đó, từng bước giúp người dân làm quen với phương thức kinh doanh hiện đại, nâng cao kỹ năng quảng bá, giới thiệu sản phẩm, với sự đồng hành, hỗ trợ vận hành của lực lượng trẻ tại địa phương.