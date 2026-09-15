Xã Vu Gia cần phát huy lợi thế nông nghiệp, kết hợp phát triển dịch vụ trải nghiệm

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã Vu Gia tập trung lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ xã hiện có 28 chi bộ với 770 đảng viên; trong 9 tháng đã kết nạp 26 đảng viên mới, đạt 113% chỉ tiêu.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vu Gia.

Công tác chuyển đổi số trong Đảng được đẩy mạnh. Tỷ lệ sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” đạt 100%; 500/770 hồ sơ đảng viên đã được số hóa. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở.

Về kinh tế - xã hội, tổng giá trị sản phẩm trong 9 tháng ước đạt 1.534 tỷ đồng, bằng 78,8% kế hoạch năm. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 trên địa bàn xã hơn 47,9 tỷ đồng; giá trị giải ngân ước đạt hơn 37,3 tỷ đồng, bằng 77,9% kế hoạch.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vu Gia Lê Phan Minh đề xuất các giải pháp hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vu Gia tập trung trao đổi về việc sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí, đánh giá cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, Mặt trận và các đoàn thể trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, lãnh đạo xã Vu Gia đề xuất các giải pháp hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho người dân…

Xã Vu Gia triển khai mô hình trồng hoa hướng dương lấy hạt kết hợp dịch vụ, du lịch thu hút rất đông du khách.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả địa phương đạt được, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng yêu cầu, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vu Gia tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng; làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với kết quả, sản phẩm công việc. Cùng với đó, địa phương cần rà soát các chỉ tiêu năm 2026, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cũng lưu ý, xã Vu Gia cần phát huy lợi thế nông nghiệp, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường liên kết tiêu thụ; quan tâm phát triển thương mại, dịch vụ gắn với các mô hình nông nghiệp trải nghiệm.

Chuyển đổi số, cải cách hành chính cần được triển khai thực chất, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.