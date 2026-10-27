Xã Vụ Bổn (Đắk Lắk) lý giải việc bố trí nguyên hiệu trưởng làm giáo viên

UBND xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: V.L)

Chưa bổ nhiệm do chờ kết luận về nhân sự

Chiều 27/10, ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc bố trí ông Dương Đăng Sơn (SN 1977), nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây làm giáo viên là phương án tạm thời, trong thời gian chờ kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về công tác nhân sự.

Theo ông Hoàng, khi thực hiện sắp xếp trường học, địa phương đã xem xét quá trình công tác, tư cách đạo đức và các tiêu chí liên quan để xây dựng phương án bố trí cán bộ quản lý. Ban đầu, ông Sơn được đề xuất giữ chức hiệu trưởng. Tuy nhiên, qua đối chiếu các tiêu chí theo văn bản định hướng, ông Sơn không phải là đảng ủy viên nên tập thể lãnh đạo UBND xã thống nhất đề xuất bố trí giữ chức phó hiệu trưởng.

“Trước thời điểm sắp xếp trường học, Đảng ủy xã Vụ Bổn có kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với ông Sơn, căn cứ vào đó UBND xã ban hành quyết định bổ nhiệm lại. Căn cứ quá trình công tác, tư cách đạo đức với các tiêu chuẩn theo định hướng để đề xuất. Tuy nhiên, khi đề xuất lên thì phát sinh về nội dung lý lịch”, ông Hoàng thông tin.

Hiện địa phương chờ văn bản kết luận chính thức của Ban Thường vụ Đảng ủy xã để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Trong thời gian này, ông Sơn được tạm thời bố trí giảng dạy theo chuyên môn tại Trường Tiểu học và THCS Ngô Mây

Về hướng giải quyết, ông Hoàng cho biết, sau khi có kết quả xác minh, nếu không phát sinh vấn đề, xã sẽ thực hiện quy trình giới thiệu để xem xét bổ nhiệm ông Sơn vào chức vụ lãnh đạo.

Liên quan kiến nghị của ông Sơn về việc thông báo bằng văn bản và xem xét lại quyết định không bổ nhiệm, UBND xã Vụ Bổn khẳng định địa phương chưa thực hiện bổ nhiệm do đang chờ kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy xã; chưa có kết luận không bổ nhiệm đối với ông.

Quá trình đề xuất và tạm bố trí công việc

Hồ sơ về việc sắp xếp trường học và xem xét nhân sự thể hiện quá trình đề xuất, xin ý kiến đối với trường hợp ông Sơn được thực hiện qua nhiều văn bản trong tháng 8 và tháng 9/2026.

Trường THCS Ngô Mây trước sắp xếp.

Trước đó, ông Sơn được Huyện ủy Krông Pắk cũ thống nhất chủ trương bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây từ năm 2021. Ông giữ chức vụ này đến thời điểm thực hiện sắp xếp trường học.

Tháng 8/2026, UBND xã Vụ Bổn quyết định sắp xếp Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Trường Tiểu học Hoàng Diệu (điểm Thôn 12) và Trường THCS Ngô Mây thành Trường Tiểu học và THCS Ngô Mây. Cùng với việc thành lập trường mới, địa phương xây dựng phương án nhân sự quản lý sau sắp xếp.

Ngày 28/8/2026, UBND xã Vụ Bổn có Tờ trình số 136/TTr-UBND, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã thông qua phương án nhân sự quản lý trường học. Trong phương án này, ông Sơn được đề xuất giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Ngô Mây.

Tại Thông báo số 147-TB/ĐU ngày 30/8/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định sẽ cho ý kiến sau đối với trường hợp ông Sơn, khi đó đang giữ chức Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây. Theo nội dung thông báo, trường hợp này chưa được kết luận cùng với phương án nhân sự đã trình.

Tại buổi công bố các quyết định thành lập trường mới và bổ nhiệm cán bộ quản lý sau sắp xếp trên địa bàn xã, ông Sơn không có tên trong danh sách được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo.

Ngày 9/9/2026, UBND xã tiếp tục có Tờ trình số 141/TTr-UBND, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã cho ý kiến đối với trường hợp ông Sơn.

Một ngày sau, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành Thông báo số 154-TB/ĐU, thống nhất giao UBND xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm để tạm thời bố trí ông Sơn vào công việc phù hợp với trình độ chuyên môn trong thời gian chờ xem xét, kết luận.

Ngày 28/9/2026, Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn ký quyết định tạm thời bố trí ông Sơn làm giáo viên THCS tại Trường Tiểu học và THCS Ngô Mây. Quyết định được thực hiện đến khi có kết luận chính thức của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về việc bổ nhiệm, bố trí đối với ông Sơn.

Theo quyết định này, ông Sơn được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiệu trưởng. Tiền lương và các khoản phụ cấp khác thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.