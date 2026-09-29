Xã Vĩnh Tuy gần dân từ những việc dân cần

Việc dân kiến nghị, chính quyền trực tiếp tháo gỡ

Một trong những biểu hiện rõ nét của phương châm gần dân ở Vĩnh Tuy là những vấn đề phát sinh từ cơ sở được chính quyền tiếp nhận, đối thoại và tìm hướng giải quyết cụ thể. Ngày 19/9, UBND xã Vĩnh Tuy tổ chức làm việc để giải quyết kiến nghị liên quan đến đường vào nhà của một hộ dân tại thôn Khuổi Phạt. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Cường trực tiếp chủ trì buổi làm việc để lắng nghe ý kiến của các bên liên quan.

Xã Vĩnh Tuy phát động lao động cộng sản, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Qua buổi làm việc, sau khi phân tích, làm rõ những nội dung hộ dân kiến nghị, Chủ tịch UBND xã đã xem xét thực tế, tuyên truyền, giải thích và thống nhất với các bên liên quan dành phần đất làm lối đi chung, chấm dứt việc tranh chấp, tạo được sự đồng thuận, có lợi cho các bên. Đây cũng là cách chính quyền đưa tinh thần phục vụ Nhân dân vào những việc cụ thể, thay vì để kiến nghị kéo dài hoặc người dân phải đi nhiều nơi tìm câu trả lời. Trước đó, câu chuyện điện sinh hoạt cũng được xã quan tâm giải quyết.

Tháng 4/2026, UBND xã tổ chức làm việc về các công trình điện trên địa bàn, với sự tham gia của cơ quan chuyên môn, ngành điện, đơn vị thi công cùng bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và các hộ dân liên quan. Mục tiêu được đặt ra là đánh giá tiến độ, xác định khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ cấp điện phục vụ Nhân dân, đến nay đã có 12/12 thôn có điện.

Những việc làm ấy cho thấy một cách tiếp cận khá rõ: Vấn đề của người dân ở đâu thì chính quyền tìm đến đó; nội dung thuộc thẩm quyền nào thì phân công cơ quan, bộ phận phụ trách giải quyết; những vấn đề liên quan nhiều ngành thì cùng trao đổi, phối hợp để có hướng tháo gỡ. Đối với một xã có địa bàn trên 115 km², dân cư phân tán và còn nhiều thôn khó khăn, cách làm này càng có ý nghĩa. Nếu chỉ giải quyết công việc tại trụ sở, khoảng cách giữa chính quyền và người dân dễ trở nên xa hơn. Ngược lại, khi cán bộ xuống thôn, gặp dân, nghe trực tiếp những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, nhiều việc có thể được nhận diện sớm và xử lý ngay từ cơ sở.

Gần dân để mở hướng sinh kế

Gần dân không chỉ là giải quyết kiến nghị mà còn là đồng hành để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt ở Vĩnh Tuy khi địa phương còn 2 thôn đặc biệt khó khăn.

Với lợi thế Quốc lộ 2 đi qua, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và điều kiện đất đai, nông nghiệp, Vĩnh Tuy đang từng bước xác định hướng phát triển phù hợp với từng khu vực, từng sản phẩm. Vị trí giao thông được địa phương xác định là điều kiện quan trọng để phát triển thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư và tăng cường liên kết vùng. Thay vì sản xuất manh mún, xã chú trọng kết nối các hộ dân, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với thị trường; quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP.

Lãnh đạo xã Vĩnh Tuy kiểm tra hiệu quả việc hỗ trợ nuôi trâu sinh sản từ chương trình giảm nghèo tại thôn Tiến Thành.

Mới đây, tại Hội thi Cốm - tinh hoa từ cây lúa xã Bắc Quang mở rộng, Vĩnh Tuy đã tham gia gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm của hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và sản phẩm văn hóa truyền thống, hoạt động này mở thêm cơ hội để các chủ thể sản xuất giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kết nối thị trường và nâng giá trị sản phẩm.

Hay câu chuyện sản phẩm Trà Shan tuyết Công phu Độ Khoa được Vĩnh Tuy giới thiệu tại Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch tại Lễ Hội Thành Tuyên năm 2026, góp phần xây dựng hình ảnh, quảng bá và tìm kiếm thị trường, người dân có thêm động lực đầu tư cho sản xuất. Đáng chú ý, xã đang đặt việc phát triển kinh tế trong mối liên hệ với liên kết vùng. Tháng 4/2026, Vĩnh Tuy cùng 7 xã trong khu vực ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Sự liên kết này mở ra điều kiện để các địa phương cùng khai thác lợi thế, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong phát triển.

Ở Vĩnh Tuy, gần dân không phải là một khẩu hiệu chung chung, đó là việc chính quyền trực tiếp xuống cơ sở khi người dân có kiến nghị; cùng các ngành tháo gỡ vấn đề điện, đường; rà soát từng nhóm đối tượng để thực hiện chính sách an sinh; đồng hành với nông dân, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong quảng bá sản phẩm và tìm kiếm thị trường. Từ những việc cụ thể ấy, khoảng cách giữa chủ trương và cuộc sống được rút ngắn.

Từ việc dân cần để xác định việc chính quyền phải làm, từ cơ sở để hoàn thiện cách điều hành, đó chính là cách Vĩnh Tuy đang cụ thể hóa tinh thần lấy người dân làm trung tâm. Chính quyền thực sự lắng nghe và hành động từ những vấn đề thiết thực của đời sống, sự đồng thuận trong Nhân dân sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để địa phương phát triển bền vững.