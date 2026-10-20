Xã Vĩnh Thủy: Ra quân thực hiện dồn điền, đổi thửa

Quang cảnh lễ ra quân - Ảnh: T.P

Công tác dồn điền đổi thửa được thực hiện tại HTX nông nghiệp Huỳnh Thượng với tổng diện tích 72,87ha. Trong đó, sắp xếp, quy hoạch lại từ 924 thửa đất manh mún xuống còn 272 thửa để bàn giao cho các hộ dân canh tác.

Mục tiêu nhằm hình thành vùng ruộng tập trung lớn, hệ thống giao thông và tưới tiêu thuận tiện. Từ đó, giúp người dân giảm tối đa chi phí sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, hướng tới sản xuất lúa chất lượng cao, sản xuất hữu cơ và thiết lập chuỗi liên kết tiêu thụ bền vững.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra thực địa tại lễ ra quân - Ảnh: T.P

Bản vẽ quy hoạch và bản vẽ hiện trạng khu đất thực hiện dồn điền, đổi thửa - Ảnh: T.P

Lễ ra quân dồn điền, đổi thửa gắn với phát triển vùng nguyên liệu lúa là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong quá trình tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, từng bước xây dựng vùng thâm canh lúa chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa của địa phương giai đoạn 2026-2030.