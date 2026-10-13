Xã Vĩnh Thuận khánh thành cầu Nhựt Nguyệt Quang
Chiều 13/10, xã Vĩnh Thuận (An Giang) phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu Nhựt Nguyệt Quang (cầu kênh Lò Rèn, ấp Lò Rèn, xã Vĩnh Thuận).
Cầu Nhựt Nguyệt Quang có chiều dài 31m, rộng 2,5m, tải trọng 1,5 tấn; tổng kinh phí xây dựng trên 210 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Việt Nam Foundation Australia, Chi hội thiện nguyện hành trình yêu thương TP. Hồ Chí Minh tài trợ trên 147 triệu đồng, phần còn lại do người dân ấp Lò Rèn, xã Vĩnh Thuận, đóng góp.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/xa-vinh-thuan-khanh-thanh-cau-nhut-nguyet-quang-a499509.html