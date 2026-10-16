Xã Vĩnh Thông quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy

Siết phòng ngừa từ cơ sở

Vĩnh Thông nằm ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, có diện tích tự nhiên 129,55km², với 1.141 hộ, 4.634 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc cùng sinh sống tại 20 thôn. Trên địa bàn có tuyến Tỉnh lộ 253B và các tuyến đường liên xã Vĩnh Thông - Văn Lang, Vĩnh Thông - Cẩm Giàng. Điều kiện giao thông tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân, đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vi phạm pháp luật lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, tiềm ẩn những yếu tố dễ phát sinh tội phạm, dễ bị lợi dụng, lôi kéo tham gia hoạt động phạm tội về ma túy.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy xã và chỉ đạo của cấp trên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới, UBND xã Vĩnh Thông đã ban hành kế hoạch triển khai với mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong đó, đặc biệt phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, đồng thời đẩy mạnh sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn ma túy, hướng đến xây dựng địa bàn an toàn, trong sạch, không có ma túy.

Xã Vĩnh Thông xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Công tác phòng, chống ma túy được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành chặt chẽ của chính quyền. Lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Xã Vĩnh Thông tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy. Ảnh: Đồng Thưởng.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thông Nguyễn Quốc Hội cho biết: “Tệ nạn và tội phạm ma túy đang tiềm ẩn, đe dọa trực tiếp đến an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Mặc dù tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã cơ bản được kiểm soát, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, nguy cơ phát sinh người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vẫn ở mức cao. Do đó, việc triển khai xây dựng “xã không ma túy” không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách mà còn là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân”.

Nâng cao nhận thức cộng đồng

Song song với công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, xã Vĩnh Thông đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tác hại của ma túy cũng như trách nhiệm tham gia phòng, chống ma túy. Nội dung và hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là thanh thiếu niên, học sinh và các nhóm có nguy cơ cao, qua đó góp phần xây dựng ý thức “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” ngay từ cơ sở.

Các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an xã đã tổ chức các buổi tuyên truyền, tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp thôn về công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, phát động phong trào toàn dân phòng chống ma túy, đã lồng ghép tổ chức 29 buổi tuyên truyền tập trung tại các thôn trên địa bàn xã, thu hút 1617 lượt người tham gia nghe; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh xã, trang mạng xã hội xã trên 10 lượt. Tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn, các cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

UBND xã Vĩnh Thông đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình dòng họ Hứa; dòng họ Dương Đức không ma túy. Ảnh: Đồng Thưởng.

Cùng với đó, xã tập trung xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy trong đó có mô hình dòng họ Hứa; dòng họ Dương Đức không ma túy; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, không để phát sinh người nghiện mới, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghiện.

Đặc biệt, địa phương quan tâm triển khai các giải pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện thông qua tư vấn tâm lý, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm và tạo điều kiện vay vốn sản xuất, giúp người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập cộng đồng. Đây được coi là giải pháp mang tính nhân văn, bền vững, góp phần giải quyết căn cơ nguyên nhân phát sinh tệ nạn ma túy.

Phó Trưởng công an xã Vĩnh Thông, Trung tá Hứa Đình Lôi, cho biết: Thời gian qua, Công an xã Vĩnh Thông đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng địa bàn “không ma túy”; chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Lực lượng Công an thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt đối tượng; rà soát, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, người sau cai nghiện; tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Đẩy mạnh công tác quản lý cư trú, rà soát nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng; chú trọng quản lý thanh thiếu niên đi học tập, lao động xa địa phương, chủ động phòng ngừa các nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của Nhân dân, xã Vĩnh Thông thể hiện quyết tâm chính trị cao trong xây dựng địa bàn “xã không ma túy”. Đây không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn là nhiệm vụ lâu dài, góp phần xây dựng xã Vĩnh Thông ngày càng an toàn, văn minh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.