Xã Vĩnh Thạnh Trung tiếp nhận 140 đơn vị máu
Ngày 29/9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Vĩnh Thạnh Trung (An Giang) phối hợp Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026.
Cán bộ, công chức, viên chức và người dân xã Vĩnh Thạnh Trung tham gia hiến máu tình nguyện.
Hoạt động đã thu hút hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, người dân tham gia. Kết quả, ban tổ chức tiếp nhận 140 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/xa-vinh-thanh-trung-tiep-nhan-140-don-vi-mau-a498301.html