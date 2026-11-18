Xã hiện có 1.570 hộ với gần 6.900 nhân khẩu, gồm hai dân tộc Tày và Nùng cùng sinh sống tại 18 thôn.

Tái hiện nghi lễ đón dâu đặc sắc của dân tộc Tày, Nùng tại ngày hội.

Năm 2026, toàn xã có 30 hộ tự nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo; 1.354/1.579 hộ gia đình đạt văn hoá. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, chăm lo gia đình chính sách và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Tại ngày hội, người dân, du khách được thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc; trích đoạn tái hiện nghi lễ đón dâu đặc sắc của dân tộc Tày, Nùng; tham quan, trải nghiệm trang phục dân tộc, nghề truyền thống, gian hàng ẩm thực, nông sản địa phương; thi trình diễn trang phục Tày, Nùng và các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để nhân dân cùng giao lưu, chia sẻ, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.