Xã Vĩnh Phước khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 8-9/10, gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu phòng thủ. Điểm nhấn của cuộc diễn tập là nội dung thực binh với tình huống “Trung đội dân quân chiến đấu tập kích”.

Các đại biểu dự lễ khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Vĩnh Phước năm 2026.

Đến nay, Vĩnh Phước là đơn vị thứ 10/16 xã, phường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Thông qua diễn tập, cấp uỷ, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương có điều kiện đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; khả năng phối hợp, xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh. Qua đó, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của Đảng uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang cùng các ban, ngành, đoàn thể xã Vĩnh Phước trong công tác chuẩn bị. Công tác tổ chức diễn tập được tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch; các nội dung cơ bản bám sát tình hình thực tế của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Lê Văn Sử phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, điều hành đúng kế hoạch, ý định; khi cần thiết. Các lực lượng phát huy tinh thần trách nhiệm, “đúng vai, thuộc bài”, nhập vai sát chức trách, nhiệm vụ; vận dụng linh hoạt, sáng tạo lý luận vào thực tiễn, xử lý tình huống sát yêu cầu, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin trong suốt quá trình diễn tập.

Quá trình diễn tập phải kết hợp chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân. Sau diễn tập, Ban tổ chức cần tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án chiến đấu theo quy định.

Đồng chí Trần Văn Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban tổ chức diễn tập xã Vĩnh Phước, chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ ra nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang xã Vĩnh Phước, cuộc diễn tập sẽ đạt kết quả cao. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa, xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ; xây dựng Vĩnh Phước trở thành “pháo đài” vững chắc, hạt nhân quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Vĩnh Phước năm 2026, chụp ảnh lưu niệm.