Xã Vĩnh Phong thống nhất giao 494 biên chế, điều chỉnh vốn đầu tư công 36,15 tỷ đồng

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Tại kỳ họp, HĐND xã Vĩnh Phong thống nhất giao 494 biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Trong đó, biên chế cán bộ, công chức 56 người; biên chế đơn vị sự nghiệp khác 17 người; biên chế đơn vị sự nghiệp y tế 20 người; biên chế đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo 401 người.

HĐND xã Vĩnh Phong cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã với tổng kế hoạch vốn là 36,15 tỷ đồng; nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 29/12/2025 của HĐND xã Vĩnh Phong về chỉ tiêu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2030; nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, ngày 29/12/2025 của HĐND xã Vĩnh Phong về chỉ tiêu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội năm 2026…