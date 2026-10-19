Xã Vĩnh Lộc: Sạt lở đoạn lộ nông thôn dài khoảng 30 m

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tuyến lộ nằm sát kênh thuỷ lợi, kết hợp với tác động của mưa lớn kéo dài và triều cường gây ra sạt lở.

Theo ghi nhận tại hiện trường, phần chân lộ bị xói lở sâu vào bên trong, mặt đường có nguy cơ sụp bất cứ lúc nào.

Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Lộc Đặng Thành Thương (bìa trái) cùng lãnh đạo UBND xã kiểm tra và chỉ đạo phương án khắc phục tình trạng sạt lở tuyến đường tại ấp Vĩnh Thạnh.

Ngay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo Đảng uỷ và UBND xã Vĩnh Lộc đã có mặt tại hiện trường kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ thiệt hại và khẩn trương triển khai các phương án xử lý cấp bách.

Chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng đặt biển cảnh báo và rào chắn khu vực nguy hiểm để người dân chủ động đề phòng khi lưu thông, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Chân lộ bị xói lở sâu vào bên trong, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ông Đặng Thành Thương, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Lộc, cho biết: Địa phương sẽ tập trung nguồn lực khẩn trương sửa chữa đoạn đường bị sạt lở; đồng thời chủ động rà soát toàn bộ các tuyến giao thông trên địa bàn để kịp thời gia cố, bảo vệ công trình hạ tầng thiết yếu.

Chính quyền xã Vĩnh Lộc đã đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực nguy hiểm tại đoạn sạt lở thuộc ấp Vĩnh Thạnh.

Đảng uỷ và UBND xã Vĩnh Lộc cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, thường xuyên kiểm tra, gia cố khu vực bờ sông, bờ kênh quanh nhà nhằm ngăn chặn tình trạng xói lở, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của gia đình cũng như cộng đồng./.