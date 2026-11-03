Xã Vĩnh Kim: Diễn tập chiến đấu phòng thủ - Củng cố thế trận quốc phòng, an ninh ở cơ sở

Xã Vĩnh Kim hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Ảnh: BÙI PHONG

Cuộc diễn tập được tổ chức với đề mục: “Chuyển Lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.

Đây là cuộc diễn tập đầu tiên được tổ chức tại địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm nghiệm cơ chế vận hành, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.

Ngay sau khai mạc, các lực lượng bước vào nội dung vận hành cơ chế, triển khai các bước chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, chuyển Lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch.

Đồng chí Trần Huỳnh Hoàng Ngâu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim, cho biết: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Tổ chức diễn tập xã, các ngành, các ấp cùng các cơ quan tích cực phối hợp triển khai nhiệm vụ; trong đó nòng cốt là sự tham mưu của lực lượng Quân sự, Công an xã. Công tác chuẩn bị diễn tập được thực hiện chu đáo, chặt chẽ; quá trình diễn tập diễn ra an toàn, không phô trương hình thức và sát với tình hình thực tiễn của địa phương”.

Trọng tâm là phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền và khả năng tham mưu của các cơ quan, ban, ngành trong xử trí các tình huống quốc phòng, quân sự địa phương.

Trong nội dung thực binh A, với tình huống giả định địch tấn công vào địa bàn, Trung đội dân quân cơ động 1 phối hợp với lực lượng dân quân tại chỗ phục kích lực lượng địch tuần tra khu vực ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim.

Các bộ phận triển khai nhiệm vụ theo phương án, thế trận được xác định, thể hiện khả năng phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao khả năng phát hiện, xử trí tình huống và bảo vệ mục tiêu được giao.

Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập, Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ dân quân.

Công tác chuẩn bị được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, chuẩn bị giáo án, vật chất, mô hình học cụ, vũ khí, trang bị, thao trường, bãi tập phục vụ nhiệm vụ huấn luyện.

Đồng chí Đinh Tâm Thiện, Trợ lý Tác huấn Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Kim, cho biết: "Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ dân quân một cách chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Mặc dù quá trình huấn luyện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, cán bộ, chiến sĩ dân quân nỗ lực khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập năm 2026".

Bên cạnh nội dung thực binh về quốc phòng, cuộc diễn tập còn tổ chức nội dung thực binh A2 với tình huống giả định một số hộ dân bức xúc vì một số chủ vựa trái cây nợ tiền thu mua, chậm chi trả, kéo đến UBND xã yêu cầu can thiệp, giải quyết.

Sau 4 ngày chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xã hoàn thành các nội dung, biện pháp ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và duy trì trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Qua tình huống này, các lực lượng thực hành xử lý vấn đề phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ, kiểm tra khả năng phối hợp giữa chính quyền, Công an, Quân sự và các ngành có liên quan.

Qua diễn tập, xã kiểm tra, củng cố, hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ; củng cố thế trận quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, khả năng chỉ đạo, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, khả năng hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng trong xử lý tình huống.