Xã Vĩnh Hựu: Tặng 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 100 phần quà, trong đó có 40 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và 60 phần quà cho học sinh nghèo mồ côi của xã. Mỗi phần quà gồm tiền mặt, gạo, nước tương, dầu ăn, bột nêm. Tổng trị giá các phần quà hơn 50 triệu đồng do gia đình bà Võ Thị Hoàng Oanh, ngụ phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (người con quê hương xã Vĩnh Hựu) hỗ trợ.

Trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hựu cũng đã trao thư cảm ơn gia đình bà Võ Thị Hoàng Oanh đã đồng hành cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần chăm lo cho các hoàn cảnh còn khó khăn của địa phương.