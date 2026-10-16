Xã Vĩnh Hựu: Điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm

KINH TẾ GIỮ NHỊP PHÁT TRIỂN

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và UBND xã, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Địa phương chủ động hướng dẫn bà con nông dân xuống giống đúng lịch thời vụ, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng chí Lê Nhất Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hựu khảo sát mô hình chợ không dùng tiền mặt tại chợ cầu kinh 14.

Nổi bật, tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt trên 12.600 tấn (tăng hơn 1.287 tấn so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP.

Khu vực thương mại, dịch vụ và phát triển doanh nghiệp ghi nhận tín hiệu khởi sắc. Trong 9 tháng, xã phát triển mới 8/10 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn lên 26 doanh nghiệp, cùng gần 450 hộ kinh doanh cá thể.

Mô hình kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố với 4 hợp tác xã, thu hút 262 thành viên, phát huy tốt vai trò cầu nối trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Một trong những điểm sáng nổi bật trong điều hành kinh tế của Vĩnh Hựu là công tác đầu tư công. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 94% (giải ngân hơn 5,9 tỷ đồng trên tổng vốn trên 6,2 tỷ đồng).

7 công trình thuộc nguồn vốn phân cấp như: Đường cặp kinh Ba Thừa, kinh Hào Mươi, đường Bình An 1, Bình An 4, Xóm Tre... và 2 công trình khởi công mới từ nguồn thu tiền sử dụng đất (đường Phú Quí 2, Phú Quí 3) đều hoàn thành, góp phần nâng cấp diện mạo hạ tầng giao thông nông thôn địa phương.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm thực hiện chu đáo. Chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công và an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

Địa phương hoàn thành việc sáp nhập, tinh gọn mạng lưới trường lớp theo quy hoạch; 100% các trường duy trì đạt chuẩn quốc gia. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Vĩnh Hựu tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.

Điểm nhấn đáng chú ý là tinh thần chủ động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số: Hội Phụ nữ xã triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", thành lập các mô hình: "Đại sứ số", "Gia đình số"; Hội Nông dân hoàn thành kích hoạt nền tảng số Nông dân Việt Nam tại 10/10 ấp; Đoàn Thanh niên tích cực hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, tích hợp bảo hiểm y tế và tổ chức các công trình thanh niên bảo vệ môi trường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững…

DỒN LỰC CHO CHẶNG ĐƯỜNG NƯỚC RÚT CUỐI NĂM

Bên cạnh những kết quả đạt được, mới đây, tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ xã thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch như: Tiến độ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thu ngân sách, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn khó khăn...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Nhất Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hựu nhấn mạnh: Trong 3 tháng cuối năm 2026, cả hệ thống chính trị xã cần tập trung rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định rõ lộ trình, trách nhiệm để dồn lực thực hiện.

Trọng tâm là đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tháo gỡ khó khăn; chủ động các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết, xâm nhập mặn và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; chú trọng công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội; giữ vững an ninh, trật tự, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2026.