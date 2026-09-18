Xã Vĩnh Hậu hoàn thành 100% chỉ tiêu nhà Đại đoàn kết

Sau thời gian thi công, 5 căn nhà Đại đoàn kết trong chỉ tiêu được giao đã xây dựng hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân tại các ấp: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Kiểu, Ấp 17 và Ấp 14. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng. Bên cạnh nguồn kinh phí từ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh, UBND xã đã vận động xã hội hoá để hỗ trợ thêm 1 căn nhà cho hộ bà Lâm Thị Dươl, ấp Vĩnh Kiểu, với kinh phí 80 triệu đồng.

Ông Dương Công Danh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hậu, Chủ tịch Hội Nông dân xã (bìa phải) trao nhà cho ông Kim Xô Đa, ấp Vĩnh Thạnh.

Trong quá trình triển khai, lực lượng Công an, Quân sự, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Dân chánh các ấp và Nhân dân địa phương đã tích cực hỗ trợ ngày công tháo dỡ nhà cũ, di dời tài sản, san lấp và chuẩn bị mặt bằng xây dựng cho các hộ dân.

Sự chung tay của các đơn vị, mạnh thường quân góp phần cùng địa phương chăm lo tốt hơn cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các căn nhà được xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn "3 cứng" (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và điều kiện sinh hoạt lâu dài.

Chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ động viên bà Lâm Thị Dươl, ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Hậu

cố gắng lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Những ngôi nhà mới khang trang giúp các hộ gia đình an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.

Mỗi căn nhà Đại đoàn kết không chỉ là mái ấm an cư mà còn thắp lên niềm tin và động lực lớn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế để sớm vươn lên thoát nghèo bền vững, góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới./.